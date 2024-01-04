ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 6 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 6 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 6 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Ocak 2024 - 9 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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İçeriğin Devamı Aşağıda
Singer Tiftik Makinesi 249 TL
Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL
Sintia Gardırop 5.999 TL
Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL
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