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ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 6 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 6 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
04.01.2024 - 17:07

ŞOK 6 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Ocak 2024 - 9 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Singer Tiftik Makinesi 249 TL

Singer Tiftik Makinesi 249 TL

  • Kadın Polar Alt 129 TL 

  • Erkek Oduncu Gömlek 175 TL

  • Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL 

  • Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL

  • Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL 

  • Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL 

  • 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL 

  • Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL 

  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL

  • Oyuncak Vinç 179 TL 

  • Şef Hamburger Seti 99,95 TL 

  • Tamir Seti 59,95 TL 

  • Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL 

  • Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL 

  • Mini Kamyon 49,95 TL

  • Uçak Garajım 249 TL 

  • Uçak Evim 249 TL

Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL

Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL

  • Simfer 20 L Mekanik Mikrodalga Fırın 1.799 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.699 TL

  • Simfer Gusto 6 Dilim Tost Makinesi 1.559 TL

  • Altus AL 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.299 TL

  • Electrolux 10 Kg Kurutmalı  Çamaşır Makinesi 23.449 TL

  • Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.499 TL

  • Hoover 9 Kg Çamaşır Makinrsi 10.599 TL

  • DemirDöküm Atromix P24 Hermetik Yoğuşmalı Kombi 17.399 TL

Sintia Gardırop 5.999 TL

Sintia Gardırop 5.999 TL

  • Blanco Gardırop 2.499 TL

  • Sintia Şifonyer 1.799 TL

  • Hero Komodin 799 TL

  • Sintia Komodin 729 TL

  • Harley Tel Sepetli Çok Amaçlı Dolap 929 TL

  • Aysu Ahşap Tezgah Üstü Organizer 159 TL

  • Elegance Dresuar 599 TL

Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL

Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL

  • Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 999 TL

  • Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 2.899 TL

  • Rosalie Çok Amaçlı Konsol 2.499 TL

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