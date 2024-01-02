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ŞOK'a Dyson Dikey Süpürge Geliyor! 3 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson Dikey Süpürge Geliyor! 3 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
02.01.2024 - 16:22

ŞOK 3 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Ocak 2024 - 9 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL

Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL

  • Sinbo Barbekü Izgara 599 TL 

  • Sinbo Kollu Narenciye Sıkacağı 549 TL 

  • Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL 

  • Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL

  • 160x230 cm Koza Dokuma Halı 799 TL

  • Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL

  • Tek Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL 

  • Visco Dolgulu Yastık 159 TL 

  • Ahşap Tepsi Seti 109 TL 

  • Tel Başlı Fırça 14,95 TL

  • Homing Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL 

  • Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL

  • 350 ml  Borosilikat Titanic Bardak 49,95 TL

  • 20 cm Seramik Pasta Tabağı 22,95 TL 

  • Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL 

  • Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL 

  • Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 159 TL

Slazanger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL

Slazanger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL

  • Slazanger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL 

  • Slazanger Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL 

  • Slazanger Erkek Erkek Spor Ayakkabı 399 TL 

  • 3'lü Chantale Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL 

  • 2'li Kadın Çizgili Çorap 34,95 TL 

  • 60 cm Pilates / Yoga Topu 169 TL 

  • 20 cm Pilates Yoga Topu 39,95 TL 

  • Egzersiz Matı 119 TL 

  • 3'lü Pilates Bandı 69,95 TL 

  • Boks Torbası 249 TL

  • Zıpzıp Oyuncak Pilates Topu 149 TL 

  • Atlama İpi 29,95 TL

  • Kapı Barfiksi 169 TL 

  • Flex Bar 99,95 TL 

  • 2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL 

  • 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL 

  • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 47,95 TL 

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 21,95 TL 

  • Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 19,95 TL 

  • Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 26,95 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.845 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.845 TL

  • LG Nanocell 4K UHD 50'' 127 Smart Led TV 15.799 TL

  • Altus AL 65 L Beyaz Ocaklı Fırın 8.199 TL

  • Hoover Wi-fi 12 Kg Çamaşır Makinesi 16.999 TL

  • Hoover 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 10.599 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL

  • Altus Buzdolabı AL 370 15.999 TL

  • Hoover 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

  • Raks Mika 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.599 TL

  • Raks Mika 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 8.990 TL

Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 8.990 TL

  • Fox Fitness R50 Kürek 3.990 TL

  • Target 905 Masajlı Koşu Bandı 10.900 TL

  • F70 Mini Bike 999 TL

  • X2 Air Bike 5.690 TL

  • Orbitrac 300 Bisiklet Eliptik 4.590 TL

  • 850U Dikey Bisiklet 4.590 TL

  • Bowflex Selecttech Ayarlanabilir Dumbıl 11.900 TL

  • Tunturi Force Su Dirençli Kondisyon Küreği 16.900 TL

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