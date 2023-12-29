Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Stanley Termos Geliyor! 2 - 5 Ocak 2023 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Stanley Termos Geliyor! 2 - 5 Ocak 2023 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.12.2023 - 12:07

5 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

👇

Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL

Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL

  • Nordmende 55' UHD Android Tv 10.999 TL

  • LG 55' UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL

  • Dijitsu 43' FHD Android Smart Tv 5.799 TL

  • Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL

  • HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL

  • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL

  • Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

  • Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL

  • Philips El Feneri 149 TL

Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL

Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL

  • Heifer Çubuk Blender 399 TL

  • Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL

  • Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL

  • Philips Sakal Düzeltici 439 TL

  • Katlanır Yatak 999 TL

  • Kumtel Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL

Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL

Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL

  • Standlı Servis Seti 6 Parça 149 TL

  • Mutfak Seti 9 Parça 149 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 149 TL

  • Raf Ünitesi 149 TL

  • Cam Kurabiyelik 149 TL

  • Kadın - Erkek Welsoft Kapüşonlu Sweat 149 TL

  • Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 149 TL

  • Hayvan Figürlü Kadın Panduf 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Wellsoft Tv Battaniye 149 TL

  • Molinella Koltuk Örtüsü 149 TL

  • Molinella Masa Örtüsü 149 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Matara 730 ml 99 TL

Matara 730 ml 99 TL

  • Glas in love Cam Demlik 900 ml 99 TL

  • Oval Tepsi 99 TL

  • Paşabahçe Heybetli Çay Seti 8 Parça 99 TL

  • Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 99 TL

  • Rakle Ayaklı Boyalı Meşrubat Bardağı 2'li 99 TL

  • Rakle Ayaklı Boyalı Kahve Yanı Bardak 2'li 99 TL

  • Oval Saklama Kabı 3'lü 99 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Welsoft Çocuk Kapüşonlu Sweat 99 TL

  • Kadın - Erkek Yağmurluk 99 TL

  • Tül Perde 145x250 cm 99 TL

  • Kadın Flanel Ev Botu 99 TL

Kadın Çapraz Terlik 59 TL

Kadın Çapraz Terlik 59 TL

  • Çocuk Polar Alt 59 TL

  • Karma Silikon Ürünler 59 TL

  • Sürgülü Süzgeç 59 TL

  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 59 TL

  • Blok Zemini 59 TL

  • Karma Oyuncak Çeşitleri 59 TL

Kadın Welsoft Patik 29 TL

Kadın Welsoft Patik 29 TL

  • Çocuk Welsoft Patik 29 TL

  • Lisanslı Eva Yazı Tahtası 29 TL

  • Lisanslı Puzzle 29 TL

  • Dekoratif Sukulent 29 TL

  • Çilek Organizer 29 TL

  • Paşabahçe Tuzluk / Biberlik 2'li 29 TL

  • Manuel Su Pompası 29 TL

  • Bölmeli Bitki Çayı Kutusu 29 TL

  • Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 29 TL

  • Dolma Kapağı 29 TL

  • Çift Renk Kase 29 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 29 TL

  • Limon Press 29 TL

  • Kaşıklık 29 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 29 TL

  • Yastık Alezi 29 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?