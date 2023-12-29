BİM'e Stanley Termos Geliyor! 2 - 5 Ocak 2023 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Stanley Termos Geliyor! 2 - 5 Ocak 2023 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
5 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL
Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL
Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL
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Matara 730 ml 99 TL
Kadın Çapraz Terlik 59 TL
Kadın Welsoft Patik 29 TL
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