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ŞOK'a Columbia ve Vans Ayakkabı Geliyor! 30 Aralık 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Columbia ve Vans Ayakkabı Geliyor! 30 Aralık 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
27.12.2023 - 14:03

ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2023 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kapaklı Natural Hasır Sepet 145 TL

Kapaklı Natural Hasır Sepet 145 TL

  • Natural Büyük Hasır Sepet 159 TL 

  • Natural Orta Boy Sepet 59,95 TL 

  • Natural Büyük Boy Sepet 69,95 TL 

  • Natural Küçük Boy Sepet 49,95 TL

  • Natural Küçük Hasır Sepet 125 TL 

  • Natural Orta Hasır Sepet 145 TL 

  • Natural Hasır Sepet 69,95 TL 

  • 2'li Hasır Amerikan Servisi 125 TL

  • Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL 

  • Spiderman Hareketli Figür 279 TL 

  • Canavar / Prenses Kuaför Seti 99,95 TL 

  • Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL 

  • Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL 

  • 4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL  

  • Yeni Yıl Yumurtası 79,95 TL 

 25 TL üstü alışverişinizde;

  • 29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL 

  • 154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 18 TL 

  • 700 gram Koska Keçiboynuzu Pekmezi 40 TL 

  • 20x2 gram Nescafe Classic 39 TL

Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL

Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL

  • Columbia Ayakkabı Crestwood Waterproof 2.799 TL

  • Columbia Çanta Atlas Explorer 1.599 TL

  • Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL

  • Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL

  • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL

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