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ŞOK'a Oyun Bilgisayarları Geliyor! 27 Aralık 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Oyun Bilgisayarları Geliyor! 27 Aralık 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
25.12.2023 - 17:32

ŞOK 27 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2023 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın indirimleri;

Haftanın indirimleri;

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Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL

  • Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL 

  • Tek Kişilik Microfiber Yorgan 275 TL 

  • Çift Taraflı Sherpa Kırlent Kılıfı 99,95 TL 

  • Silikon Micro Yastık 69,95 TL 

  • Slazanger Polar Bere 59,95 TL 

  • Kadın Bere 59,95 TL 

  • Kadın Panço 199 TL 

  • Erkek Polar Gömlek 199 TL 

  • Kadın Terlik 99,95 TL 

  • Thermoform Termal Çocuk Çorabı 59,95 TL

  • Kadın Buklet Şal 179 TL 

  • Kadın Şal 149 TL 

  • Chantale Dantelli Bralet 115 TL 

  • Chantale Erkek Boxer 54,95 TL

  • 2'li Chantale Kadın Slip 49,95 TL 

  • Athurium Flamingo Çiçeği 99,90 TL 

  • Kraton Salon Bitkisi 79,90 TL

Salta 5 Parça Mutfak Seti 149 TL

Salta 5 Parça Mutfak Seti 149 TL

  • Salta 4 Parça Mutfak Seti 99,95 TL 

  • Salta Büyük Saklama Kabı 44,95 TL 

  • Salta Orta Saklama Kabı 36,95 TL 

  • Salta Küçük Saklama Kabı 26,95 TL 

  • 4 Parça Mutfak Temizlik Seti 99,95 TL 

  • Mısır Patlangaç 24,95 TL 

  • Montella İkiz Balık Tavası 299 TL 

  • Petcom Şarjörlü Rende 149 TL 

  • Yuvarlak Mısır Kovası 19,95 TL

  • 3'lü Servis Seti 19,95 TL 

  • Snoopy Masa Üstü & Asılabilir Saat 149 TL

Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 8GB FreeDos Gaming PC 14.749 TL

Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 8GB FreeDos Gaming PC 14.749 TL

  • Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming PC 11.749 TL

  • FSP FP600 600VA Line Interaktif Online UPS 1.449 TL

  • Vollmond VL201 Bletooth 5.3 IPX6 Level TWS Kablosuz Kulaklık 899 TL

  • Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu 3.999 TL

  • Twisted Minds Karbon Fiber RGB E-Spor Oyuncu Masası 3.399 TL

  • Twisted Minds Mekanik Amortisörlü Monitör Kolu 999 TL

  • Redragon Rudra Aydınlatmalı Mekanik Gaming Klavye 849 TL

  • Twisted Minds QHD 165Hz 1MS HDMI DP Freesync/Gsync Çerçevesiz RGB IPS Gaming Monitör 6.999 TL

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Hraft Lima Travel Sistem Bebek Arabası Oto Koltuklu 10.999 TL

Hraft Lima Travel Sistem Bebek Arabası Oto Koltuklu 10.999 TL

  • Kraft Garcia Kabin Boy Bebek Arabası 5.199 TL

  • Kraft Mercury I-Size Oto Koltuğu 3.999 TL

  • Kraft Plain Oyun Parkı 1.399 TL

  • Kanz Flamingo Elektrikli Ana Kucağı 3.299 TL

  • Kraft Jade Fix Booster Yükseltici Oto Koltuğu 2.079 TL

  • Philips Avent Antikolik Biberon 309 TL

  • Nuk First Choice Plus Isı Göstergeli PP Biberon 229 TL

  • Kraft Siena Oyun Parkı 3.049 TL

  • Kraft Pamuk Oyun Parkı Yatağı (70x120 cm) 849 TL

  • Nuk Learner Bebek Diş Fırçası 159 TL

  • Kraft Visco Oyun Parkı Yatağı 1.299 TL

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Leyla saltık

Bu resimler ve yazılar çok küçük hicbirsey görülmüyor kesin okunmuyor..kac oldu yazıyorum..bu resimleri madem yayınlıyorsunuz o zaman dikkate alın..bakarken ... Devamını Gör