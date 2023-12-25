ŞOK'a Oyun Bilgisayarları Geliyor! 27 Aralık 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Oyun Bilgisayarları Geliyor! 27 Aralık 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 27 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2023 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Aralık 2023 - 2 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın indirimleri;
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Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL
Salta 5 Parça Mutfak Seti 149 TL
Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 8GB FreeDos Gaming PC 14.749 TL
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Hraft Lima Travel Sistem Bebek Arabası Oto Koltuklu 10.999 TL
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Bu resimler ve yazılar çok küçük hicbirsey görülmüyor kesin okunmuyor..kac oldu yazıyorum..bu resimleri madem yayınlıyorsunuz o zaman dikkate alın..bakarken ... Devamını Gör