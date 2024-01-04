4 Ocak - 17 Ocak 2024 Migroskop Kataloğu
4 Ocak - 17 Ocak 2024 Migroskop Kataloğu
Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 4 Ocak - 17 Ocak 2024 Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Uzman Kasap ürünleri;
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Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8'li 52.50 TL
Pınar illaki Dana Sucuk 240 g 129 TL
Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 1 kg 49,50 TL
Pınar Krema %18 Yağlı 200 ml 24,50 TL
President Rende Mozarella 65,90 TL
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Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet 179,90 TL
Tat Ketçap ve Tat Mayonez Çeşitlerinde %30 İndirim👇
Lipton Yellow Label Çay 1 kg 129,90 TL
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Fusetea Çeşitleri 1 l Pet 18 TL
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Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri 315 g 119,90 TL
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Çizi Ürünlerinde %25 İndirim
Felix, Purina One ve Gourmet Gold Ürünlerinde %25 İndirim
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Ariel Oxi Toz Deterjan Çeşitleri 5.5 kg 259,90 TL
Fairy Hepsi Bir Arada Orijinal Tablet 50'li 279,90 TL
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Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 168,90 TL
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Arko Tıraş Hazırlık ve Tıraş Sonrası Ürünlerinde %25 İndirim
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Uzman Kasap Izgara Köfte 320 g 99,90 TL
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Migros Süzme Peynir 500 g 52,90 TL
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Migros Sıvı Sabun 2.5 l 39,90 TL
Uzman Kasap Sos Çeşitlerinde %25 İndirim
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Uno Kartlar 139,90 TL
Duracell Basic ve Düğme Pillerde %25 İndirim
Yok Böyle Fiyat 👇
Philips Narenciye Sıkacağı 559,90 TL
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Motto Borosilikat Kare Bardak 49,90 TL
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