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4 Ocak - 17 Ocak 2024 Migroskop Kataloğu

etiket 4 Ocak - 17 Ocak 2024 Migroskop Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
04.01.2024 - 14:52

Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 4 Ocak - 17 Ocak 2024 Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Her 25 TL alışverişe seç al fırsatı👇

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Uzman Kasap ürünleri;

Uzman Kasap ürünleri;

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Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8'li 52.50 TL

Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8'li 52.50 TL

Pınar illaki Dana Sucuk 240 g 129 TL

Pınar illaki Dana Sucuk 240 g 129 TL

Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 1 kg 49,50 TL

Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 1 kg 49,50 TL

Pınar Krema %18 Yağlı 200 ml 24,50 TL

Pınar Krema %18 Yağlı 200 ml 24,50 TL

President Rende Mozarella 65,90 TL

President Rende Mozarella 65,90 TL
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Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet 179,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet 179,90 TL

Tat Ketçap ve Tat Mayonez Çeşitlerinde %30 İndirim👇

Tat Ketçap ve Tat Mayonez Çeşitlerinde %30 İndirim👇

Lipton Yellow Label Çay 1 kg 129,90 TL

Lipton Yellow Label Çay 1 kg 129,90 TL

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Fusetea Çeşitleri 1 l Pet 18 TL

Fusetea Çeşitleri 1 l Pet 18 TL
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Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri 315 g 119,90 TL

Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri 315 g 119,90 TL

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Çizi Ürünlerinde %25 İndirim

Çizi Ürünlerinde %25 İndirim

Felix, Purina One ve Gourmet Gold Ürünlerinde %25 İndirim

Felix, Purina One ve Gourmet Gold Ürünlerinde %25 İndirim
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Ariel Oxi Toz Deterjan Çeşitleri 5.5 kg 259,90 TL

Ariel Oxi Toz Deterjan Çeşitleri 5.5 kg 259,90 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Orijinal Tablet 50'li 279,90 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Orijinal Tablet 50'li 279,90 TL

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Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 168,90 TL

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 168,90 TL

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Arko Tıraş Hazırlık ve Tıraş Sonrası Ürünlerinde %25 İndirim

Arko Tıraş Hazırlık ve Tıraş Sonrası Ürünlerinde %25 İndirim

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Uzman Kasap Izgara Köfte 320 g 99,90 TL

Uzman Kasap Izgara Köfte 320 g 99,90 TL
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Migros Süzme Peynir 500 g 52,90 TL

Migros Süzme Peynir 500 g 52,90 TL

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Migros Sıvı Sabun 2.5 l 39,90 TL

Migros Sıvı Sabun 2.5 l 39,90 TL

Uzman Kasap Sos Çeşitlerinde %25 İndirim

Uzman Kasap Sos Çeşitlerinde %25 İndirim
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Uno Kartlar 139,90 TL

Uno Kartlar 139,90 TL

Duracell Basic ve Düğme Pillerde %25 İndirim

Duracell Basic ve Düğme Pillerde %25 İndirim

Yok Böyle Fiyat 👇

Yok Böyle Fiyat 👇

Philips Narenciye Sıkacağı 559,90 TL

Philips Narenciye Sıkacağı 559,90 TL
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Ayın Ürünleri;

Ayın Ürünleri;

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Motto Borosilikat Kare Bardak 49,90 TL

Motto Borosilikat Kare Bardak 49,90 TL
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