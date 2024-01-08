Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Teslim Edileceği Günü Sabırsızlıkla Bekleyeceğiniz İndirimli Kıyafetler

etiket Teslim Edileceği Günü Sabırsızlıkla Bekleyeceğiniz İndirimli Kıyafetler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 18:55

Yeni yılın ilk günlerinde cebinizi rahatlatacak bir fırsatla karşınızdayız: Marka günleri indirimleri başladı! İndirimli alışverişin keyfini çıkarırken, aynı zamanda bütçenizi de düşünmüş olacaksınız. İçeriğimizde, en çok tercih edilen modelleri en cazip fiyatlarla ve çarpıcı indirimlerle bulabilirsiniz.

Bu içerik 08.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

İpekyol Cutout Balıkçı Yaka Triko Kazak

İpekyol Cutout Balıkçı Yaka Triko Kazak

İpekyol Balıkçı Yaka Triko Kazak, yumuşak dokusu ve çarpıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu özel tasarım, sadece sıcak tutmakla kalmayıp, aynı zamanda stil sahibi bir görünüm sunuyor. Yumuşak doku ve yüksek kalite standartlarına sahip bu kazak, her gardıropta yer almayı hak ediyor. 

İndirimli fiyatı 799,50 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

SmileyWorld Oversize Fit Kapüşonlu Sweatshirt uygun fiyatı sayesinde sepetinize hemen atmak isteyeceğiniz ürünlerden biri.

SmileyWorld Oversize Fit Kapüşonlu Sweatshirt uygun fiyatı sayesinde sepetinize hemen atmak isteyeceğiniz ürünlerden biri.

Bu oversize sweatshirt sırt grafik deseniyle oldukça havalı! 

İndirimli fiyatı 300 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok güzel. Baskısı çok kaliteli yapıştırma gibi değil. Kalıbı geniş. 183 boy 75 kg L beden oversize oldu.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Çift Parça Görünüm Tüvit Ceket kış aylarının vazgeçilmezi olacak!

İpekyol Çift Parça Görünüm Tüvit Ceket kış aylarının vazgeçilmezi olacak!

Bu tüvit ceket günlük kombinlerinize çok yakışacak! Tam kalıp üretilmiş olup beden seçenekleri de mevcut. 

İndirimli fiyatı 1.649,50 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Harika bir parça, tam kalıp teşekkürlerÜrüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Rahat giyimin vazgeçilmezi: Adidas erkek eşofman altı 200 TL ve üzeri sepette %25 indirim fırsatıyla sizi bekliyor!

Rahat giyimin vazgeçilmezi: Adidas erkek eşofman altı 200 TL ve üzeri sepette %25 indirim fırsatıyla sizi bekliyor!

Bu parça, spor yaparken veya günlük yaşamda rahatlık arayanlar için idealdir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen erkek eşofman altı, hareket özgürlüğü sunar ve kullanıcının rahat etmesini sağlar. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Alt eşofmanda kalitenin adresi

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bütçe dostu DeFacto'nun regular fit jean pantolonunu sepete eklemeyi unutmuyoruz değil mi?

Bütçe dostu DeFacto'nun regular fit jean pantolonunu sepete eklemeyi unutmuyoruz değil mi?

Rahat kesimi ile fit görünüm sağlayan, basic modeli ile her tarz overize tişört, tunik, triko kazak ve gömlekler ile kolayca kombinleyip tarz bir görünüm sağlayabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 399,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Puma Ess Hooded Padded Erkek Mont

Puma Ess Hooded Padded Erkek Mont

Kış mevsiminin vazgeçilmez favorisi olmaya aday olan Puma Ess Hooded Padded Erkek Mont, hem tarzınızı yansıtacak hem de sizi soğuk hava koşullarına karşı koruyacak. 

İndirimli fiyatı 2.325,00 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün sıcak tutuyor ve şık kesinlikle öneririm.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kırmızı, lacivert, yeşil renklerinin muhteşem uyumunu baklava deseniyle destekleyen bu kazak, bu sıralar çok moda!

Kırmızı, lacivert, yeşil renklerinin muhteşem uyumunu baklava deseniyle destekleyen bu kazak, bu sıralar çok moda!

Siz de görür görmez yapacağınız kombinleri düşündüyseniz, hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Hepsiburada

Dik Yaka Krep Kumaş Düğmeli Manşet Kol Midi Elbise

Dik Yaka Krep Kumaş Düğmeli Manşet Kol Midi Elbise

Bu gömlek yakalı elbise stilinizi tamamlayacak. Uzun çizmelerle kombininizi tamamlayabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 960,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Bordo Kazak

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Bordo Kazak

Triko kumaşı ile kış aylarında gardıropların vazgeçilmez parçası olacak bu kazak, sıcak tutan formu ile ister günlük casual kombinlerinizde, ister ceket kombinlerinizde giyebileceğiniz bir tasarıma sahip.

İndirimli fiyatı 323,74 TL

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli ürün çok kalın sevmeyenler için ideal

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Dantel Şeritli Pilili Elbise

İpekyol Dantel Şeritli Pilili Elbise

Bu pilili elbiseyi görselde olduğu gibi gömleklerle kombin yapabilirsiniz. Günlük kullanımda kombininizi ceketlerle tamamlayabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1.399,50 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

DeFacto Standart Yarım Balıkçı Yaka Triko Hırka

DeFacto Standart Yarım Balıkçı Yaka Triko Hırka

Bu hırka, erkeklerin günlük giyimine tarz ve konfor katıyor. Standart fit kesimi, modern bir görünüm sunarken, yarım balıkçı yaka detayı ona özgün bir hava katıyor. 

Fiyatı 299,99 TL 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Eşim bayıldı çok beğendik bu fiyata çok iyi

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fit bir görünüm kazanmanızı sağlayacak bir tayt arayışındaysanız sizi buraya alalım.

Fit bir görünüm kazanmanızı sağlayacak bir tayt arayışındaysanız sizi buraya alalım.

Yumuşak, bele oturan ve kıvrılmayan özelliğiyle rahat hareket kabiliyeti sağlayacak bu tayt, spor rutininizin ve günlük kombinlerinizin favorisi olacak.

İndirimli fiyatı 315,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?