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Marka Günlerine Özel Fırsatlar Arasında Mutfağınıza Yenilik Getirecek Ürün Önerileri

etiket Marka Günlerine Özel Fırsatlar Arasında Mutfağınıza Yenilik Getirecek Ürün Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 17:21 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 17:26

Mutfağınıza taze bir soluk getirecek, işlevsel ve şık ürünlerle tanışmaya hazır olun. İhtiyaçlarınıza ve zevklerinize uygun, kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizle mutfakta geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getireceğiz. Farklı markaların, en yeni ve en popüler ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyoruz. Bu özel günlerde, mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerle tanışma fırsatını kaçırmayın. 

 Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bu fırsatı kaçırmayın, mutfağınıza hem şıklık hem de işlevsellik katın.

1. Bu fırsatı kaçırmayın, mutfağınıza hem şıklık hem de işlevsellik katın.

Hem estetik bir görünüme sahip olan bu stand, hem de bıçaklarınızı güvenli ve düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Mutfağınızın düzenini ve dekorasyonunu bir üst seviyeye taşıyacak olan Karaca Handy Siyah Blok/Bıçak Standı, özel fiyatıyla da dikkat çekiyor. 

339,98 TL.

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Karaca'nın indirimde yer alan diğer ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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2. Yerleştirildikleri alanlara ekstra bir şıklık katacak bu ürünlerle tanışmanın tam sırası!

2. Yerleştirildikleri alanlara ekstra bir şıklık katacak bu ürünlerle tanışmanın tam sırası!

Çayınızdan kahvenize, şekerinizden kurabiyenize, şekerlemenizden bakliyatınıza kadar birçok ürününüz için mutfakta ideal bir saklama seçeneği sunan bu saklama kutularına mutlaka bir şans verin.

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İndirimde yer alan diğer ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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3. Özel fırsatlar arasında, Khakma Ahşap Stantlı Yağdanlık da bulunuyor.

3. Özel fırsatlar arasında, Khakma Ahşap Stantlı Yağdanlık da bulunuyor.

Hem işlevsel hem de zarif bir görünüme sahip bu ürün, mutfaklarınıza estetik bir hava katacaktır. Sadece 220 TL karşılığında bu ürüne sahip olarak, mutfaklarınızda özgün bir atmosfer oluşturun. Marka Günleri'ndeki bu kaçırılmaması gereken fırsatı değerlendirerek, mutfaklarınıza taze bir dokunuş ekleyin.

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Birbirinden güzel indirimli yağdanlık modellerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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4. Tchibo'nun Marka Günleri kapsamında sunulan özel fırsatları, mutfakta yenilik yapmak isteyenler için bir dizi ürün önerisi sunuyor.

4. Tchibo'nun Marka Günleri kapsamında sunulan özel fırsatları, mutfakta yenilik yapmak isteyenler için bir dizi ürün önerisi sunuyor.

Bu ürünlerden biri olan 4 Adet Pişirme Matı, -20 °C ile +230 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır ve farklı pişirme sürelerine sahip malzemeleri ve yemekleri ayrı ayrı hazırlamanızı sağlar. Kenarları, fazla sıvının taşmasını engellerken, yapışmaz özelliği sayesinde yağlama gerektirmez.

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Tchibo'nun Marka Günleri kapsamında yer alan indirimli ürünlerin tamamı burada.

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5. Mutfaktaki masa ve sandalyeleri değiştirmeyi düşünüyorsanız...

5. Mutfaktaki masa ve sandalyeleri değiştirmeyi düşünüyorsanız...

Son kuruşuna kadar helal olsun aldığınız para. Bir tane çizik hasar yok. Masa parlak. Ayakların demiri kaliteli ve estetik, sandalyeler harika, demir aksam çok iyi. Tereddütsüz alın.

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Evdemo markalı indirimli mobilyaların tamamı burada.

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6. Hayat kolaylaştıran ürünler için en güzel tercihlerinizden biri olabilir.

6. Hayat kolaylaştıran ürünler için en güzel tercihlerinizden biri olabilir.

Ayarlanabilir açılabilen kolları ile her türlü lavabo kullanımına uyum sağlayabilen bu ürün, boyutu ne olursa olsun lavabonuzun üstüne mükemmel bir şekilde oturur. Geniş hacmi sayesinde, 5,5 litrelik kapasitesi ile her türlü sebze, meyve ve diğer gıdaları rahatlıkla kurutabilirsiniz. Üstelik sadece gıda kurutmakla kalmaz, yıkadığınız bulaşıkları da bu ürün üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz. 

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7. Madame Coco'nun bu özgün tasarımıyla dikkat çeken masa örtüsüyle, sofralarınızın çekiciliğini artırabilirsiniz.

7. Madame Coco'nun bu özgün tasarımıyla dikkat çeken masa örtüsüyle, sofralarınızın çekiciliğini artırabilirsiniz.

Bu masa örtüsü, romantik desenleriyle dikkat çekiyor ve sofralarınıza estetik bir değer katıyor. Her bir lokmanın tadını çıkarmanızı sağlayacak bu örtü, bahçe masanızı süslemek veya günlük sofralarınıza dinamizm katmak için ideal. 

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Marka Günleri kapsamında Madame Coco sepette %65 net indirimli ürünlerinin tamamı burada.

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8. Josette Kek Fanusu, yeni çıkmış tatlılarınızı zarif bir biçimde muhafaza etmek adına ideal bir seçenek sunuyor.

8. Josette Kek Fanusu, yeni çıkmış tatlılarınızı zarif bir biçimde muhafaza etmek adına ideal bir seçenek sunuyor.

Canlı renkteki kapağı, kekinizin tazeliğini korurken, ahşap görünümlü alt kısmı ise sunumunuza doğa ile iç içe ve zarif bir hava katar. Bu fanus, hem işlevsel hem de estetik bir çözüm olarak mutfakta vazgeçilmez bir parçanız olacak. Lezzetli keklerinizi korurken aynı zamanda şıklığı ile göz dolduracak olan Josette Kek Fanusu, mutfakta zarafetin ve tazelik korumanın yeni simgesi olmaya aday.

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9. Bu çeşitli aletler, meyve ve sebzelerin yanı sıra diğer yiyeceklerin kesilmesi ve hazırlanması işlemlerinde size büyük kolaylık sağlayacak.

9. Bu çeşitli aletler, meyve ve sebzelerin yanı sıra diğer yiyeceklerin kesilmesi ve hazırlanması işlemlerinde size büyük kolaylık sağlayacak.

Victorinox markasının kalitesi ve güvencesiyle sunulan bu set; bir adet domates soyacak, bir adet kivi soyacak, 11 cm tırtıklı bıçak, 8 cm düz bıçak ve 8 cm tırtıklı bıçak içeriyor. Ergonomik sapları sayesinde kullanımı son derece rahattır. Victorinox'un bu seti, mutfakta işlerinizi hızlandırırken aynı zamanda kesme ve soyma işlemlerini de daha keyifli hale getirecektir.

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Victorinox markalı sepette indirim fırsatı olan ürünlerin tamamı burada.

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10. 297 TL'lik cazip fiyatıyla, mutfak düzeninizi sağlamanın yanı sıra estetik bir görünüm de sunar.

10. 297 TL'lik cazip fiyatıyla, mutfak düzeninizi sağlamanın yanı sıra estetik bir görünüm de sunar.

İndirimli fiyatıyla dikkat çeken Dama Desenli 2 Katlı Metal Patates Soğan Kovası, mutfağınıza şıklık getirmeye aday. İki katmanlı yapısı sayesinde farklı sebzeleri ayrı ayrı saklama imkanı sunan bu ürün, mutfakta yer kazanmanızı sağlar. Dama desenli metal yapısı ile hem dayanıklı hem de şık bir seçenek olan bu patates soğan kovası, mutfakta pratiklik ve düzen arayanlar için ideal bir seçenektir.

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11. Karaca'nın Globe 7'li Vakumlu Kapaklı Baharat Takımı, mutfaklarınızda baharatlarınızı güvenle saklamanız için ideal bir seçenek.

11. Karaca'nın Globe 7'li Vakumlu Kapaklı Baharat Takımı, mutfaklarınızda baharatlarınızı güvenle saklamanız için ideal bir seçenek.

Ürünün vakumlu kapakları, baharatların tam koruma altında olmasını sağlar. Porselen malzemeden üretilen bu baharatlıklar, düşük porozite yapısı sayesinde çatlama yapmaz, su emmez ve bakteri barındırmaz. Mikrodalgada ve dondurucuda kullanılabilir, bulaşık makinesinde zarar görmez. 

Burada

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12. Madame Coco Reiser 2'li Saplı Süzgeç ile işinizi kolaylaştırın.

12. Madame Coco Reiser 2'li Saplı Süzgeç ile işinizi kolaylaştırın.

Herkesin kapış kapış aldığı, bittiğinde stoğa girmesini beklediği bu 2'li süzgeç ile artık meyve yıkamak çok kolay olacak. 

Linki burada.

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