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Satın Alıp Denedikleri Ürünlere Verdikleri Tepkilerle Bizleri Güldüren Efsane Komik Ürün Yorumları

etiket Satın Alıp Denedikleri Ürünlere Verdikleri Tepkilerle Bizleri Güldüren Efsane Komik Ürün Yorumları

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.01.2024 - 17:26

Bu haftanın en komik ürün yorumlarını sizler için bir araya getirdik. Gelin, hem güldüren hem de güldürürken cringe duygular hissettiren ürün yorumlarını birlikte okuyalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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1. Aslında hepimizin derdi göbek, mide falan değil mi?

1. Aslında hepimizin derdi göbek, mide falan değil mi?

2. Ailecek kullanacağınıza biz ikna olduk.

2. Ailecek kullanacağınıza biz ikna olduk.

Ailecek kullanacağınız iç çamaşırı arayışındaysanız sizi buraya alalım.

3. Sinirli haliyle dosta güven, düşmana korku veriyor.

3. Sinirli haliyle dosta güven, düşmana korku veriyor.

4. Samimiyetin ve muhteşem kombinin için teşekkürler ablacım.

4. Samimiyetin ve muhteşem kombinin için teşekkürler ablacım.

5. Bir üründen alınabilecek maksimum verim alınmış😅

5. Bir üründen alınabilecek maksimum verim alınmış😅

Eğer siz de her alanda kullanabileceğiniz böyle bir mouse pad istiyorsanız, buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Bu kez doğrusunu gerçekten unutturuyor bizden söylemesi!

6. Bu kez doğrusunu gerçekten unutturuyor bizden söylemesi!

7. Sanki farede bir tık daha iyi duruyor gibi 😅

7. Sanki farede bir tık daha iyi duruyor gibi 😅

Herkese yakışacak o güzel kazaklar burada.

8. Vallahi biz de tavsiye etmiyoruz.

8. Vallahi biz de tavsiye etmiyoruz.

9. Uçamıyor diye kanatları da ayak saydı sanırım😂

9. Uçamıyor diye kanatları da ayak saydı sanırım😂

10. 2006 yılı MSN konuşmalarından gelen o gizemli kişi 👇

10. 2006 yılı MSN konuşmalarından gelen o gizemli kişi 👇
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