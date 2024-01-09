Satın Alıp Denedikleri Ürünlere Verdikleri Tepkilerle Bizleri Güldüren Efsane Komik Ürün Yorumları
Satın Alıp Denedikleri Ürünlere Verdikleri Tepkilerle Bizleri Güldüren Efsane Komik Ürün Yorumları
Bu haftanın en komik ürün yorumlarını sizler için bir araya getirdik. Gelin, hem güldüren hem de güldürürken cringe duygular hissettiren ürün yorumlarını birlikte okuyalım!
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1. Aslında hepimizin derdi göbek, mide falan değil mi?
2. Ailecek kullanacağınıza biz ikna olduk.
3. Sinirli haliyle dosta güven, düşmana korku veriyor.
4. Samimiyetin ve muhteşem kombinin için teşekkürler ablacım.
5. Bir üründen alınabilecek maksimum verim alınmış😅
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6. Bu kez doğrusunu gerçekten unutturuyor bizden söylemesi!
7. Sanki farede bir tık daha iyi duruyor gibi 😅
8. Vallahi biz de tavsiye etmiyoruz.
9. Uçamıyor diye kanatları da ayak saydı sanırım😂
10. 2006 yılı MSN konuşmalarından gelen o gizemli kişi 👇
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