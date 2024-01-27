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Sevgililer Günü’nde Ne Giysem Derdine Son! Bu Kombinlerden Hangisi Senin Stilin?

etiket Sevgililer Günü’nde Ne Giysem Derdine Son! Bu Kombinlerden Hangisi Senin Stilin?

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:01

Sevgililer Günü için yılın en romantik gününlerinden biri diyebilir miyiz?

Sevgililer Günü’nü özel bir organizasyon ile kutlayacak olanları 'ne giysem' telaşı sardı bile! O zaman sizi bu dertten kurtaracak aşırı modern ve tarz görüneceğiniz stil önerileri ile geldik. 

Birbirinden trend görüneceğiniz kombinlerin hepsi içeriğimizde.

''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 25.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu romantik gün için kırmızı rengi tercih etmek isteyen çok fazla kişi olacaktır. Bu elbiseyi tercih edecekseniz nude ve krem tonlarında bir ayakkabı seçimi doğru olacaktır.

Bu romantik gün için kırmızı rengi tercih etmek isteyen çok fazla kişi olacaktır. Bu elbiseyi tercih edecekseniz nude ve krem tonlarında bir ayakkabı seçimi doğru olacaktır.

Kırmızı çılgınlığının dışında farklılık arıyorsanız bu mavi elbise olay yaratıyor. Rengi ve modeli o kadar iddialı ki, ayakkabı seçimini ise arka planda kalacak olan sakin modeller ile dengeleyebilirsiniz.

Kırmızı çılgınlığının dışında farklılık arıyorsanız bu mavi elbise olay yaratıyor. Rengi ve modeli o kadar iddialı ki, ayakkabı seçimini ise arka planda kalacak olan sakin modeller ile dengeleyebilirsiniz.

Mini ve vatkalı bu elbise modeli özel günlerinizde sizi kurtaracak olan parça! Modası geçmeyecek olan bu model ile siyah stilettolar çok iyi görünüyor.

Mini ve vatkalı bu elbise modeli özel günlerinizde sizi kurtaracak olan parça! Modası geçmeyecek olan bu model ile siyah stilettolar çok iyi görünüyor.

Simsiyah kombinler oldukça göz alıcı ve stil görünebiliyor. Transparan detaylı siyah elbise ve siyah stiletto kombini dozunda ve iddialı görünüyor.

Simsiyah kombinler oldukça göz alıcı ve stil görünebiliyor. Transparan detaylı siyah elbise ve siyah stiletto kombini dozunda ve iddialı görünüyor.

Bordo sevenleri es geçmedik tabii ki! Özel günlerde sıkça tercih edilen bordo elbiseleri kombinlemek biraz riskli oluyor. Hem iddialı hem iddiasız olan bu kombini nasıl buldun?

Bordo sevenleri es geçmedik tabii ki! Özel günlerde sıkça tercih edilen bordo elbiseleri kombinlemek biraz riskli oluyor. Hem iddialı hem iddiasız olan bu kombini nasıl buldun?
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Feminen görüneceğiniz gibi dozunda bir şıklık yakaladığımız bu kombin çok trend parçalardan oluşuyor. Özel gün kombinlerinde gold ve siyah uyumunu ayrıca çok seviyoruz.

Feminen görüneceğiniz gibi dozunda bir şıklık yakaladığımız bu kombin çok trend parçalardan oluşuyor. Özel gün kombinlerinde gold ve siyah uyumunu ayrıca çok seviyoruz.

İddialı ve feminen bir kombin istiyorsanız sizi böyle alalım! Tek omuz, kalem elbise boyu ve tarzı ile çok iddialı görünüyor. Elbise kadar ayakkabıların da zarifliği çok önemli, bu bilekten bağlamalı stilettolar çok doğru bir seçim olacaktır.

İddialı ve feminen bir kombin istiyorsanız sizi böyle alalım! Tek omuz, kalem elbise boyu ve tarzı ile çok iddialı görünüyor. Elbise kadar ayakkabıların da zarifliği çok önemli, bu bilekten bağlamalı stilettolar çok doğru bir seçim olacaktır.

Şimdi de uçuş uçuş ve rahat bir elbise modeli ile karşınızdayız. Bu model oldukça sakin görünse bile rengi ortama imzasını bırakacak kadar trend! Elbisenin güzelliğini arka planda bırakmamak için oldukça sade bir ayakkabı ile kombinlemek doğru olacaktır.

Şimdi de uçuş uçuş ve rahat bir elbise modeli ile karşınızdayız. Bu model oldukça sakin görünse bile rengi ortama imzasını bırakacak kadar trend! Elbisenin güzelliğini arka planda bırakmamak için oldukça sade bir ayakkabı ile kombinlemek doğru olacaktır.

Sıcacık bir elbise rengi ile kombin yapmak istiyorsan bu elbiseyi kaçırma. Rengi ve modeli ile bu elbise gardırobunun en sevilen parçası olabilir. Kendisi o kadar göz alıcı ki ayakkabı seçimini daha sakin bir model ile dengeledik.

Sıcacık bir elbise rengi ile kombin yapmak istiyorsan bu elbiseyi kaçırma. Rengi ve modeli ile bu elbise gardırobunun en sevilen parçası olabilir. Kendisi o kadar göz alıcı ki ayakkabı seçimini daha sakin bir model ile dengeledik.

Abartıdan uzak ve spor bir kombin yapmak isteyenleri de unutmadık elbette. Siyah mini elbise ve Vans kombini çok cool görünüyor.

Abartıdan uzak ve spor bir kombin yapmak isteyenleri de unutmadık elbette. Siyah mini elbise ve Vans kombini çok cool görünüyor.
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Hem şık hem de spor parçalar ile kombinlenebilen bir elbise modeli ile karşınızdayız. Bu elbiseyi bot ve çizmeler ile tamamladığınızda çok tarz bir stil hazır bile!

Hem şık hem de spor parçalar ile kombinlenebilen bir elbise modeli ile karşınızdayız. Bu elbiseyi bot ve çizmeler ile tamamladığınızda çok tarz bir stil hazır bile!

Seçtiğin elbisenin rengi akıllara kazınsın istiyorsan daha iyisini bulamayabilirsin! Mavinin en sevilen tonlarındaki bu elbise, marjinal olan modeli ile de çok trend görünüyor. Bu elbiseyi krem tonlarında, ipli bir stiletto ayakkabı ile kombinledik.

Seçtiğin elbisenin rengi akıllara kazınsın istiyorsan daha iyisini bulamayabilirsin! Mavinin en sevilen tonlarındaki bu elbise, marjinal olan modeli ile de çok trend görünüyor. Bu elbiseyi krem tonlarında, ipli bir stiletto ayakkabı ile kombinledik.
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