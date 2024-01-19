Moda Dünyasına Adını Altın Harflerle Kazıyan Vintage Modasının En Stil Parçaları!
Moda Dünyasına Adını Altın Harflerle Kazıyan Vintage Modasının En Stil Parçaları!
Moda dünyası her zaman yenilikçi bir bakış açısını amaçlasa bile geçmişi tekrar etmekten asla vazgeçmez. Geçmiş dönemlerin estetik giyim tarzını bugüne taşımaya hazır mısınız?
Birbirinden iddialı ve romantik stile sahip olan vintage elbise kombinlerinden hangisini tercih edersiniz?
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Aşırı sevimli bir model ile gözlerinizi şenlendirmeye geldik! Bu elbise ile modern tarzı olan bir topuklu ayakkabıyı kombinledik. Nasıl buldunuz?
Bu elbisenin bir zaman dilimi olduğuna inanamıyoruz! Elbisenin tarzı ve modeli tek kelime ile efsane. Mini topuklu siyah ayakkabılar ile çok zarif bir uyum sağladı.
Böyle bir tatlılık olabilir mi? Bu kırmızı elbiseyi vakit kaybetmeden gardırobunuza ekleyin. Tasarımı çok sevimli olan bu stilettolar ile vintage elbise harika bir uyum sağladı.
Vintage ve modern çizgileri bir arada buluşturan bu tasarım elbiseye bir şans verin. Dilerseniz yüksek topuklu ayakkabılarınızla veya kısa topuklu ayakkabılarınız ile çok cool olacaktır.
Yazın rengarenk ve uçuş uçuş elbiseler giymeyi seviyoruz. Bu yaz gardırobunuza eklemek için harika bir elbise önerisi ile geldik. Bebe yaka detayı ve kumaşın deseni tek kelimeyle harika.
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Vintage esintilerini iliklerinize kadar hissettirecek bir diğer tasarım ile karşınızdayız. Balon kol detayı ve kalpli düğmeleri çok romantik bir stil yaratmış.
Dantel havası veren yaka detayı çok nostaljik olmamış mı? Kumaşın üzerindeki minik çiçek deseni ile yaka detayı inanılmaz bir uyum içinde.
Elbise büyük yaka detayı ve bele oturan modeli ile trend ve klasik çizgileri içinde barındırıyor.
Kocaman bir yaka detayı ve yakanın uç kısımlarındaki açık renk şerit detayını çok sevdik. Rugan mini topuklu ayakkabıların tarzı ve rengi ile çok trend bir kombin oluşturdu.
Ekose desenin vintage tasarımlar ile olan uyumunu hepimiz biliyoruz. Jile elbise havası veren bu modelin kurdeleli yaka detayı ise çok romantik görünüyor. Modası geçmeyen bu vintage elbise modellerine bir şans verin!
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