Kusursuz Makyaj Yapmanızı Sağlayacak Püf Noktaları Açıklıyoruz!
Kusursuz Makyaj Yapmanızı Sağlayacak Püf Noktaları Açıklıyoruz!
Kusursuz ve sağlıklı görünen bir makyaj yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var! Öncelikle makyaja göz makyajı ile başlamanızı öneririz. Yoğun pigmente sahip göz farları uygulama esnasında dökülerek ten makyajınızı bozabilir.
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''Bu içerik 13.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Makyaj bazı ile başlamak önemli!
Kaş kalemini unutmuyoruz.
Taze bir görüntü için concealer!
Parlamaya hazırsan sıra göz farında.
Bir makyajın olmazsa olmazı tabii ki eyeliner!
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Rimel
Aydınlatıcı kalem gözlerinize ışıl ışıl bir etki bırakacak.
BB Cream
Kontür uygulaması
Parıl parıl parlamaya hazır olun.
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Canlı ve sağlıklı görünen bir cilt için allık şart!
Rujun kalıcılığı artırmak için dudak kalemi kullanmak gerekiyor.
Ruj uygulaması ile makyajı tamamlıyoruz.
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