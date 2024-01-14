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Kusursuz Makyaj Yapmanızı Sağlayacak Püf Noktaları Açıklıyoruz!

etiket Kusursuz Makyaj Yapmanızı Sağlayacak Püf Noktaları Açıklıyoruz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 14:33

Kusursuz ve sağlıklı görünen bir makyaj yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var! Öncelikle makyaja göz makyajı ile başlamanızı öneririz. Yoğun pigmente sahip göz farları uygulama esnasında dökülerek ten makyajınızı bozabilir. 

Geriye kalan aşamalar için içeriğimize buyurun!

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''Bu içerik 13.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Makyaj bazı ile başlamak önemli!

Makyaj bazı ile başlamak önemli!

Makyajınızın en önemli detaylarından birisi olan makyaj bazı tüm cilde uygulanmalı. Gözeneklerinizi kapatacağı için daha pürüzsüz bir görünüm sağlayacaktır. Ayrıca saatler geçse bile makyajınız tazeliğini koruyacaktır.

Kaş kalemini unutmuyoruz.

Kaş kalemini unutmuyoruz.

Tabii ki sıra kaşları belirginleştirme kısmında! Eğer çok seyrek kaşlara sahipseniz, cildinize ve saç renginize uyum sağlayacak bir kaş kalemi ile kaşınıza ufak ve doğallığını bozmayacak dokunuşlar yapabilirsiniz.

Taze bir görüntü için concealer!

Taze bir görüntü için concealer!

Çok yoğun göz altı kapatıcılarından uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Yoğun ürünler bir süre sonra ince çizgiler şeklinde göz altlarınıza doluyor ve çirkin bir görüntü oluşturabiliyor. Daha ince yapılı fresh görünüm sağlayacak kapatıcılara bir şans verin.

Parlamaya hazırsan sıra göz farında.

Parlamaya hazırsan sıra göz farında.

Işıl ışıl ve taze görünmenizi sağlayacak bir far seçimi göz makyajınızın kilit noktası olabilir. Özellikle ışıltı far seçimleri doğal ve ıslak bir görünüm vereceği için makyajınızı daha dinamik gösterecektir.

Bir makyajın olmazsa olmazı tabii ki eyeliner!

Bir makyajın olmazsa olmazı tabii ki eyeliner!

Ve bakışları anlamlı hale getirecek o aşamaya geldik! Gözlerinizi belirginleştirecek ve bakışlarınızın derinliğini arttıracak olan eyeliner seçimi önemli. Kolay bir uygulama için fırçanın seçimine özen göstermek gerek. Yoğun siyah pigmentler içermesi de önemli faktörlerden bir diğeri! Ayrıca ürünün ciltteki kalıcılık süresinin uzun olması gerekiyor.

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Rimel

Rimel

Güzel bir göz makyajının son aşaması tabii ki doğru seçilmiş bir rimel. Suya dayanıklı ve yoğun renk pigmentine sahip olması da önemli bir detay. Ayrıca yüzlerce kat üst üste sürüp topaklaşmasına izin vermiyoruz!

Aydınlatıcı kalem gözlerinize ışıl ışıl bir etki bırakacak.

Aydınlatıcı kalem gözlerinize ışıl ışıl bir etki bırakacak.

Göz pınarlarımıza ve kaşın alt kısmına yapacağımız parlak dokunuşlar için bu kaleme bir şans verin!

BB Cream

BB Cream

Yoğun ve ciltte yapay görünecek bir fondöten tüm makyajınızı bozabilir. O nedenle ince yapılı bir fondöten seçimi veya bb cream seçimi doğru olacaktır. Ayrıca cildinize uygun ürünü seçmek en önemli detaylardan biri!

Kontür uygulaması

Kontür uygulaması

Bu ürün ile yüzünüzün ön planda olmasını istediğiniz yerlere açık renk ile uygulama yapıp ön plana çıkarırken, arka planda olmasını istediğiniz bölgelere ise koyu renk uygulama yapabilirsiniz.

Parıl parıl parlamaya hazır olun.

Parıl parıl parlamaya hazır olun.

Tabii ki cildinizi parlak gösterecek o aşamaya geldik. Highlighter uygulaması ile ışıl ışıl ve fresh bir görünüme kavuşacaksınız. Tabii bu ürünü de abartmadan uyguluyoruz. Yoksa disko topu gibi görünmeyi istemeyiz değil mi?

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Canlı ve sağlıklı görünen bir cilt için allık şart!

Canlı ve sağlıklı görünen bir cilt için allık şart!

Cilt alt tonunuza uygun renklerde bir allık seçmenizi öneririz. Çok koyu renkler yerine daha doğal tonlar tercih etmekte fayda var!

Rujun kalıcılığı artırmak için dudak kalemi kullanmak gerekiyor.

Rujun kalıcılığı artırmak için dudak kalemi kullanmak gerekiyor.

Ruj uygulamasından önce dudak kalemi ile dudak çerçevesini belirginleştirmelisiniz. Bu durum muntazam bir görüntü oluşturacak ve dudaklarınızın bir miktar daha kalın görünmesini sağlayacaktır.

Ruj uygulaması ile makyajı tamamlıyoruz.

Ruj uygulaması ile makyajı tamamlıyoruz.

Son aşama olan ruj seçimi için bir önerimiz olacak. Saç ve cilt renginize uyması gerekiyor. Ayrıca makyajın ilk aşamalarında kullandığınız tonlar ile de uyum sağlamalı ki bir bütünlük oluşsun!

Makyaj için tercih ettiğimiz ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz!

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