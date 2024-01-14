Kusursuz Makyaj Yapmanızı Sağlayacak Püf Noktaları Açıklıyoruz!

Kusursuz ve sağlıklı görünen bir makyaj yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var! Öncelikle makyaja göz makyajı ile başlamanızı öneririz. Yoğun pigmente sahip göz farları uygulama esnasında dökülerek ten makyajınızı bozabilir.

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''Bu içerik 13.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''