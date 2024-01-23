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ŞOK'a Philips Kahve Makinesi Geliyor! 24 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Kahve Makinesi Geliyor! 24 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
23.01.2024 - 11:59

ŞOK 24 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Ocak 2024 - 30 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL 

  • Sinbo Mini Abajur 149 TL 

  • Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL 

  • Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL 

  • Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL 

  • Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL 

  • Kadın Peluş Çorap 20,95 TL 

  • Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 38,45 TL 

  • Erkek Balıkçı Bere 38,45 TL 

  • Kadın Peluş Çorap 20,95 TL 

  • Kadın uyku Çorabı 19,50 TL 

  • Kadın Bere 41,95 TL 

  • Çizgili Bere 38,45 TL 

  • Bardak Altlığı 59,95 TL 

  • Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL 

  • Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL

  • Poşet Klipsli Kahve Kaşığı 12,95 TL

  • Casablanca Kulplu Kahve Bardağı 49,95 TL 

  • 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 22,95 TL 

  • 6'lı Galata Çay Bardağı 89,95 TL 

  • Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL 

  • Kahve Rafı ve Çerçeve Seti 299 TL

  • Hugel Akü 12V 60A 1.499 TL 

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 169 TL 

  • Direksiyon Kılıfı 99,95 TL 

  • Kompresör 399 TL 

  • Akü Takviye Kablosu 149 TL 

  • Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL 

  • Expert Araç Bakım Ürünleri 29,95 TL 

  • 4'lü Metal Sibop Kapağı 24,95 TL 

  • Araç Çakmak Çoklayıcı 79,95 TL 

  • Mıknatıslı ve Vantuzlu Telefon Tutucu 119 TL 

  • 3'lü Oto Güderi 34,95 TL

  • 5 litre Oto Cam Suyu 49,95 TL 

  • 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL 

  • Cırcırlı Akordiyon Kriko 299 TL 

  • Bluetooth Aux Araç Kiti 69,95 TL 

  • Vantuzlu Telefon Tutucu 119 TL 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 24,95 TL

  • Oto Paspas 199 TL 

  • Balık Yüzgeci Anten 49,95 TL 

  • 3IN1 FM Transmitter 119 TL

  • Cep Telefonu Malzeme Filesi 29,95 TL 

  • Oto Cam Sileceği 37,95 TL

  • Kablosuz Kulaklıklı Transmitter 99,95 TL

  • Araç Çöp Kovası 49,95 TL 

  • Spiral Aux Kablo 29,95 TL

  • Şarj Kiti Type-C To Lightning / To Type-C 199 TL 

  • Oto Kokusuz Küllük 9,95 TL 

  • Nilson Akım Korumalı USB Type + C Fiş Priz 139 TL

  • Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL 

  • Nilson Akım Korumalı Priz 99,95 TL 

  • Motosiklet Çantası 449 TL

  • Bandana 39,95 TL

  • 2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 249 TL 

  • Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL

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Onvo FHD 42'' 106 Ekran Android Smart Led TV 6.399 TL

Onvo FHD 42'' 106 Ekran Android Smart Led TV 6.399 TL

  • Altus 50'' 127 Ekran 4K UHD Google TV 11.899 TL

  • Altus AL 101 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 16.499 TL 

  • Oukitel C33 8+256 GB 5.899 TL

  • Altus AL 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL

  • Altus AL 5 Programlı Bulaşık Makinesi 10.199 TL

  • Altus AL 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 16.999 TL

  • Smart Mi Cookmaster 4L Basınçlı Fritöz 3.899 TL

  • Xiaomi Truclean W10 Pro Kuru Islak Dikey Süpürge 11.899 TL

  • JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör 935 TL

  • Philips 4300 Serisi EP4327/90 Otomatik Kahve Makinesi 16.599 TL

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Arturo Tekli Kirli Sepeti 1.599 TL

Arturo Tekli Kirli Sepeti 1.599 TL

  • Bruno Modüler Hareketli Kitaplık 1.799 TL

  • Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.599 TL

  • Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.149 TL

  • Lily Çalışma Ünitesi 659 TL

  • Luis Çalışma Masası 699 TL

  • Luna Tel Sepetli Çok Amaçlı Dolap 849 TL

  • Alary Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

  • Darel Çalışma Masası 839 TL

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