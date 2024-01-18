18 Ocak - 31 Ocak 2024 Migroskop Kataloğu
18 Ocak - 31 Ocak 2024 Migroskop Kataloğu
Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 18 Ocak - 31 Ocak 2024 Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Tüm Taze ve Donuk Uzman Kasap Köftelerde %20 İndirim 👇
Yoğurtlarda %25 İndirim 👇
Paşabahçe ve Borcam Markalı Ürünlerde %40 İndirim 👇
Kırtasiye Ürünlerinde %30 İndirim 👇
Porselen ve Seramik Mutfak Gereçlerinde %40 İndirim 👇
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Filtre ve Kapsül Kahve Çeşitlerinde %30 İndirim 👇
Uzman Kasap Ürünleri;
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Maret Vakumlu Altın Seri Sucuk 250 g 159 TL
P.E Klasik İnek Peyniri 269 TL
Sütaş Tava Yoğurt 1 kg 52,90 TL
Pınar Ürünlerinde %25 İndirim 👇
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Torku Ayçiçek Yağı 5 l Pet 189,90 TL
Tadıbu Kakaolu Fındık Ezmesi 330 g 99,50 TL
Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g 79,90 TL
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Eti Cicibebe Bisküvi 1 kg 69,90 TL
Lipton Ice Tea Çeşitleri 1,5 l Pet 31,50 TL
Efor Çamlıca Siyah Çay 1 kg 99,90 TL
Whiskas Konserve Kedi Mamaları %25 İndirimli 👇
Omo 9 kg 60 Yıkama 324,90 TL
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Macromax Clean&Faster Temizlik Seti 249,90 TL
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Papia Tuvalet Kağıdı 32'li 199,90 TL
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Nivea El ve Vücut Bakım Ürünlerinde %40 İndirim 👇
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Gözde/ İzmir Poşetli Bütün Piliç 62,90 TL
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Migros Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 1 l 21.50 TL
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Kiwi Portatif Buharlı Kırışıklık Giderici 599,90 TL
Çamaşır Sepeti 149,90 TL 👇
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Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth Kulaklık 579 TL
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