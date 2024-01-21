Burcuna Göre Senin Ayakkabı Seçimin Hangisi Olmalı?
Burcuna Göre Senin Ayakkabı Seçimin Hangisi Olmalı?
Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları!
Giyim tarzları ve stilleri birbirinden çok farklı olan burçlarımızın ayakkabı seçimi konusunda tarzları sizce nasıl?
Burçlarınıza göre seçtiğimiz ayakkabılar sizi yansıtıyor mu?
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Havasıyla bile girdiği ortamda rüzgarlar estiren burcumuz ile başlayalım. Feminenlik denilince de akrep burcunu tek geçeriz. Kırmızı rugan stiletto seni yansıtıyor mu?
Dozunda ve trend giyinmeyi tercih eden kova kadınlarının çok asil bir stil anlayısı vardır.
Aurası çok güçlü olan balık kadınları gösterişi ve dikkat çekici giyinmeyi sever.
Spor giyim denilince de akla yay kadınları geliyor. Yüksek moda anlayışına sahip olan yayların trendleri takip ettiğini tahmin etmek zor değil.
Bu ayakkabı tam transparan parçaları çok seven terazi kadınlarına göre!
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Feminenliğin kitabını yazan yengeç kadınlarının gösterişli parçalara olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. Bu parçayı beğeneceklerine de şüphe yok.
Cool görünümleri tercih eden ve gösterişten olabildiğince uzak duran başak kadınlarının dolapları, sade çizgideki parçalarla dolu.
Hem minimalist hem de iddialı parçaları seven boğa kadınları, iddiasız nude tonlarla iddialı platformu birleştirebilir!
İddialı ve feminen parçalar deyince de aslan kadını... Bu rugan kırmızı topuklular adeta, bir ortama girdiğinde tüm gözleri üzerine çeken aslan kadınlarını yansıtıyor.
Hem spor hem de şık giyimin hakkını veren ikizler burcu kadınlarının dolaplarında, farklı tasarımlar görmek de mümkündür. Mesela bu ayakkabıları ikizler kadınının dolabından başka bir yerde göremezsiniz.
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Net kişilikleriyle öne çıkan koç kadınları ne giyse dikkat çektiği için, gösterişli parçalara pek ihtiyaç duymazlar.
Giyimde risk almayı sevmeyen oğlak kadınları, genelde sade ama imza parçalar tercih ederler.
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