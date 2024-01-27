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İzleyiciler Arasında Merak Konusu Olan Kızılcık Şerbeti 47. - 48. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket İzleyiciler Arasında Merak Konusu Olan Kızılcık Şerbeti 47. - 48. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 13:19

Kızılcık Şerbeti'ndeki karakterlerin son iki bölümdeki kombinleri izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her yeni bölümde tercih ettikleri şık ve göz alıcı kıyafetler, izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor. Gelin, bu muhteşem kıyafetlerin hangi marka olduğunu ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Doğa'nın 47. bölümde giydiği bu beyaz tişört çok merak edilmişti.

Doğa'nın 47. bölümde giydiği bu beyaz tişört çok merak edilmişti.

Açık omuzlu fitilli tişört Stradivarius markasına ait ve 679 TL. Buraya tıktık

Doğa'nın pantolonu ise Rak and Romi markasına ait olup 3.750 TL. Burada

Peki, Doğa'nın 47. bölümde giydiği bu kadife tuluma ne demeli?

Peki, Doğa'nın 47. bölümde giydiği bu kadife tuluma ne demeli?

Mango markasına ait olan bu halter yaka, kadife tulum 1999 TL. Burada

Alev'e bu beyaz, gold detaylı hırka sizce de çok yakışmamış mı?

Alev'e bu beyaz, gold detaylı hırka sizce de çok yakışmamış mı?

Join Us markasının El İşi Zincir Detaylı Saç Örgülü Ekru Triko Hırka'sı 1799 TL. Burada

Bu bölümde herkesin aklına kazınan şal ise...

Bu bölümde herkesin aklına kazınan şal ise...

ZigZag markasına air bu mor, floş, viskon şal 990 TL. Burada

Nursema'nın bu kombinde tercih ettiği mor pantolonu buradan inceleyebilirsiniz

Gelelim, 48. bölüm kıyafetlerine... Doğa'nın bu harika pijama takımıyla başlayalım istedik.

Gelelim, 48. bölüm kıyafetlerine... Doğa'nın bu harika pijama takımıyla başlayalım istedik.

House of Silk markasına ait olan bu pijama takımı 1.299 TL. Buradan ulaşın

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Alev'in bu kazağını nasıl buldunuz?

Alev'in bu kazağını nasıl buldunuz?

İpekyol markasına ait olan bu gold düğme detaylı boğazlı kazağa biz bayıldık. Fiyatı 1799 TL. Burada

Bu kombine kalbimizi bıraktık doğrusu.

Bu kombine kalbimizi bıraktık doğrusu.

Düğmeli kaşe yün triko hırka Massimo Dutti markasına ait ve 3100 TL. Buraya tıktık

Doğa'nın çöpçatanlık kombinindeki merak edenler için...

Doğa'nın çöpçatanlık kombinindeki merak edenler için...

Dahlia Bianca markasına ait olan bu hırka 3600 TL. Buraya tıktık

Nursema'nın elbisesini merak edenleri buraya alalım.

Nursema'nın elbisesini merak edenleri buraya alalım.

Join Us Tafta Kumaş Etekli Yün Karışım Lacivert Triko Elbise 3.749,00 TL. Burada

Kızılcık Şerbeti'nin 47. ve 48. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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