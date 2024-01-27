İzleyiciler Arasında Merak Konusu Olan Kızılcık Şerbeti 47. - 48. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
İzleyiciler Arasında Merak Konusu Olan Kızılcık Şerbeti 47. - 48. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti'ndeki karakterlerin son iki bölümdeki kombinleri izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her yeni bölümde tercih ettikleri şık ve göz alıcı kıyafetler, izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor. Gelin, bu muhteşem kıyafetlerin hangi marka olduğunu ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.
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Bu içerik 27.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Doğa'nın 47. bölümde giydiği bu beyaz tişört çok merak edilmişti.
Peki, Doğa'nın 47. bölümde giydiği bu kadife tuluma ne demeli?
Alev'e bu beyaz, gold detaylı hırka sizce de çok yakışmamış mı?
Bu bölümde herkesin aklına kazınan şal ise...
Gelelim, 48. bölüm kıyafetlerine... Doğa'nın bu harika pijama takımıyla başlayalım istedik.
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Alev'in bu kazağını nasıl buldunuz?
Bu kombine kalbimizi bıraktık doğrusu.
Doğa'nın çöpçatanlık kombinindeki merak edenler için...
Nursema'nın elbisesini merak edenleri buraya alalım.
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