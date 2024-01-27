Psikolog Esra Ezmeci'ye Gelen İtiraf Herkesi Şoke Etti: '14 Yıllık Kocam Başkasıyla da...'
Psikolog Esra Ezmeci'ye Gelen İtiraf Herkesi Şoke Etti: '14 Yıllık Kocam Başkasıyla da...'
Sosyal medya hesabına gelen itiraflarla adından sıkça söz ettiren klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci'ye gelen itiraf herkesi şoke etti.
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Geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ açıklamasıyla tüm Türkiye'nin konuştuğu Esra Ezmeci, yine çok konuşulacak bir itirafı gündeme getirdi. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, ilişkiler üzerinden verdiği tavsiyeler ve açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.
Sosyal medyada kendisine yöneltilen cinsel hayat sorularına açıkça yanıt verdiğini dile getiren uzman psikolog Esra Ezmeci yine takipçilerinden gelen soruları tek tek cevapladı.
"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyen Ezmeci'ye gelen bir itiraf herkesi şoke etti.
Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye '14 yıllık kocam aynı zamanda başkasıyla da nişanlanmış öğrendim. Beni ve çocuklarımı terk etti' dedi.
Ezmeci bu itiraf karşısında 'Lütfen kitaplarımı uygulayın özellikle İz Bıraktığın Kadar Varsın ve Vazgeçilmez Olmanın Sırrı. Uygulayın geri döner ama geri kabul etmeyin' ifadelerini kullandı.
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Esra Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları şöyle:
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