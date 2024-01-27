'Mevzu Yine İstanbul'a Geldi' Diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Açıklama Geldi

Türkiye güne deprem ile uyandı. İzmir, Manisa, Aydın ve çevre illerde hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanları sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalarda bulundu. Bir açıklamada Jeolog ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi.