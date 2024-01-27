'Mevzu Yine İstanbul'a Geldi' Diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Açıklama Geldi
'Mevzu Yine İstanbul'a Geldi' Diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Açıklama Geldi
Türkiye güne deprem ile uyandı. İzmir, Manisa, Aydın ve çevre illerde hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanları sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalarda bulundu. Bir açıklamada Jeolog ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi.
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AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Korkutan İzmir depremi sonrası Jeolog ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Okan Tüysüz paylaşımında "Kuşadası körfezinde deprem oldu, mevzu yine İstanbul’a geldi" diyerek hem merak uyandırdı hem de endişelendirdi.
Prof. Dr. Okan Tüysüz paylaşımının devamında ise "Binbirinci defa söyleyelim tetiklemez" diyerek son noktayı koydu.
İşte o paylaşımı:
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Deprem uzmanı ilk açıklaması sonrası gelen sorular üzerine bir paylaşımda daha bulundu.
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