Son Kararı Size Bıraktık: Şevval Şahin'in Ortalığı Birbirine Katan Son Pozu Şık mı? Şop mu?
Son Kararı Size Bıraktık: Şevval Şahin'in Ortalığı Birbirine Katan Son Pozu Şık mı? Şop mu?
Biliyorsunuz ki Şevval Şahin'in her pozu sosyal medyada olay oluyor. Kimisi güzelliğini övüyor, kimisi zayıflığını eleştiriyor derken ortalık mutlaka karışıyor. Ünlü ismin son pozu yine eleştirilerden nasibini aldı. Biz de bu kez siz karar verin istedik. Şevval Şahin'in ortalığı birbirine katan son pozu şık mı? şop mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi sosyal medyanın en çok eleştiri alan isimlerinden bir tanesi.
Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımlarından konuşmalarına, giyiminden fiziğine kadar her yaptığı mutlaka olay oluyor, ortalığı birbirine katıyor.
Şahin ise estetiksiz halini savunmaktan da eleştirilere göğüs gerip devam etmekten de geri durmuyor.
Onun bir de "Allahım bunlar da dert mi?" dedirten birbirinden ilginç problemleri var ki sormayın gitsin.
Tescilli güzel Şevval Şahin'in bu sıralar en çok eleştirildiği konu ise zayıflığı! Hatta Şahin, geçtiğimiz günlerde bu yorumlara dayanamamış ve sonunda isyan etmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü güzel kendini her haliyle seviyor onu biliyoruz. Ama Şahin'in son paylaşımı yine eleştirilerin odağı olmaktan ne yazık ki kurtulamadı.
Eleştirinin dozunu kaçırıp Şahin'i başka ünlülere benzetenler de oldu, "şop yapmayı bilmiyorsan yapma" diyenler de...
"Ünlü güzeli hiç beğenen yok mu?" derseniz var tabii olmaz olur mu. Şahin'in fiziğini çok beğenen ve her pozunda Şahin'i övgülere boğan büyük bir kitle de yok değil.
Zaten ortalığı karıştıran da tam olarak hayranların farklı düşüncelere sahip olması. Gelin Şevval Şahin'in son pozu bu sefer nasıl yorumlar almış birlikte bakalım! Sonra da bu pozlar şık mı? şop mu? kararı size bırakalım!
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Karar sırası sizde! Şahin'in son pozları şık mı? şop mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın