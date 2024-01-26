Son Kararı Size Bıraktık: Şevval Şahin'in Ortalığı Birbirine Katan Son Pozu Şık mı? Şop mu?

Biliyorsunuz ki Şevval Şahin'in her pozu sosyal medyada olay oluyor. Kimisi güzelliğini övüyor, kimisi zayıflığını eleştiriyor derken ortalık mutlaka karışıyor. Ünlü ismin son pozu yine eleştirilerden nasibini aldı. Biz de bu kez siz karar verin istedik. Şevval Şahin'in ortalığı birbirine katan son pozu şık mı? şop mu?