Komedi Sezonunu Erken Açan Cem Yılmaz Barınaktan Paylaştığı Videoda "Artık Buradayım" Dedi Ziyaret Saati Verdi
Komedi Sezonunu Erken Açan Cem Yılmaz Barınaktan Paylaştığı Videoda "Artık Buradayım" Dedi Ziyaret Saati Verdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu yıl komedi sezonunu erken açtı biliyorsunuz. Sosyal medya hesabından barınaktan bir video paylaşan Yılmaz, 'Artık buradayım' dedi, ziyaret saati verdi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eğer söz konusu komediyse hepimizin aklına ek bir isim geliyor. Evet, tabii ki de Cem Yılmaz.
Eğlence dünyasının tanınmış bir siması olan Cem Yılmaz, yıllardır sahnelediği tek kişilik gösterileriyle izleyenlerin kahkahalara boğulmasına neden oluyor.
Yılmaz, sadece sahnelerinde değil rutin sohbetlerinde bile ince esprileri ile herkesi güldürebilen nadir isimlerden bir tanesi.
Kendisi bu yıl komedi sezonunu erken açtı biliyorsunuz. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra yeni gösterisinin duyurusunu yaptı.
Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri ise 10 Ocak'ta satışa çıktığı gibi tükendi. Hatta biletler karaborsaya bile düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sadece gösterileri değil tabii takip edenler bilir ki Cem Yılmaz'ın her gönderisi başlı başına bir komedi.
Ünlü komedyen son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine güldürmeyi başardı.
Barınağa patili dostlarını ziyarete giden Yılmaz, barınakta oturduğu anları "artık buradayım" notuyla paylaştı, ziyaret saati bile verdi.
İşte o anlar 👇🏼 Siz Yılmaz'ın son paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın