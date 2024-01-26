Hakan Gence’nin Programına Katılan Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın Aşk Tanımları Kalplerinizi Eritecek
Hakan Gence’nin Programına Katılan Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın Aşk Tanımları Kalplerinizi Eritecek
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2kKaLnMp4W/
Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın Hakan Gence'nin programında paylaştıkları aşk tanımları, kalplerinizi ısıtacak. Bu iki ünlü isim, aşkın ne anlama geldiğini ifade ederken duygusal anları ve içten sözleriyle izleyenlerin kalplerine dokundu.
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Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, sosyal medyanın en doğal, samimi ve eğlenceli çiftlerinden bir tanesi.
Ünlü çiftin ikisi de oyuncu olsa da biz Fırat ve Ceyda Albayrak çiftini daha çok YouTube videolarından ve sosyal medyadan tanıyoruz.
Çiftin eğlenceli anlarının yanı sıra Fırat Albayramlı'nın eşi Ceyda Kasabalı'ya olan aşkını her fırsatta haykırmasını da izliyoruz. Tabii izlerken bir yandan da imreniyoruz.
Son olarak Hakan Gence’nin YouTube programına konuk olan Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti, programda hala ilk günkü gibi olan aşklarını anlattıkları anlar ile gündeme geldiler.
Gencer'in "Birbirinize olan aşkınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna Fırat Albayram “ondan öncesi yokmuş” derken Ceyda Kasabalı ise “Fırat benim diğer yarım” cevabını verdi.
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Ceyda Kasabalı'nın "Klişe olacak ama gerçekten de Fırat benim diğer yarım" cümleleri kalplerimizi bir kez daha eritti.
İşte o anlar:
Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın aşk dolu hallerine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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