Hakan Ural Gözaltında mı? İlk Açıklama Geldi: "Alnımız Ak, Başımız Dik Sıkıntı Yok"

Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan oyuncu Hakan Ural hakkında 26 Ekim 2022’de yayınlanan programdaki sözleri nedeniyle hakaret suçlaması ile gözaltı kararı verildi. Ancak bugün Hakan Ural hakkında çıkan haberlerde gözaltında olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Hakan Ural sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.