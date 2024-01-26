Aday Adayı Olmuştu: Belediye Başkanı Adaylıktan Çekildi
Aday Adayı Olmuştu: Belediye Başkanı Adaylıktan Çekildi
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine günler kala CHP'de aday belirleme yarışı hız kazandı.
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aday adayı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Gürkan, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ön seçime girmeyeceğini söyledi. Gürkan, Edirne'de CHP'den aday gösterilecek kişinin seçilmesi için çalışacağını da açıkladı. Gürkan'ın açıklaması şöyle:
“Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum. Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Bu gün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesi ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim. Kendileri de bu önerime çok olumlu yaklaşarak Edirne’miz de adayımızın ön seçimle belirlenmesinin en doğru karar olduğunu belirttiler."
İşte o paylaşım:
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