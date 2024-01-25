Selahattin Demirtaş'ın Hasta Annesine Küfreden Jahrein Özür Diledi
Selahattin Demirtaş'ın Hasta Annesine Küfreden Jahrein Özür Diledi
Jahrein mahlasını kullanan sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç, 7 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Selahattin Demirtaş’ın annesine küfretti. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Jahrein önce paylaşımını sildi ve özür diledi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Jahrein, Selahattin Demirtaş'ın yoğun bakıma alınan annesi Sadiye Demirtaş'a küfretmesiyle gündem oldu.
7 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş geçtiğimiz gün rahatsızlanarak Diyarbakır'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
Yakın zamanda babasını da kaybeden Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirilmişti. Demirtaş, hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra tekrar cezaevine götürülmüştü.
Jahrein mahlasını kullanan Ahmet Sonuç, Selahattin Demirtaş'ın annesinin hastalığı nedeniyle Diyarbakır'a götürülmesine ilişkin bir haberi alıntılayarak sinkaflı küfür yazdı.
Demirtaş'ın hasta annesine küfreden Jahrein, tweetinin ardından tehditler aldığını iddia ederek Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek paylaşımlarda bulundu. Daha sonra ise özür dileyerek yaptığı paylaşımı sildi.
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Jahrein paylaşımında şunları kaydetti: "Malum twiti sildim. Her şeyden önce benim Selahattin Demirtaş’la olan meselem şahsıyla alakalıdır. Meselemi annesine intikal ettirmem bana yakışmadı. Bunu eşimle konuştuktan sonra anlayabildim. Bu noktada şahsıma olan saygısını/sevgisini kaybeden takipçilerimden özür dilerim. Selahattin Demirtaş hakkında fikrim sabittir ve ölene kadar değişmeyecektir. Eleştirilerim ve laflarım bundan sonra kendisiyle alakalı olacaktır. Kamuoyunu meşgul ettiğim için ayrıca özür dilerim. Hayırlı forumlar."
İşte o paylaşım:
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