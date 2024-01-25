Selahattin Demirtaş'ın Hasta Annesine Küfreden Jahrein Özür Diledi

Jahrein mahlasını kullanan sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç, 7 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Selahattin Demirtaş’ın annesine küfretti. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Jahrein önce paylaşımını sildi ve özür diledi.