TikTok'ta Yediği Çiğ Et Videolarla Fenomen Olmuştu: O Doktordan Sürpriz Karar
TikTok'ta Yediği Çiğ Et Videolarla Fenomen Olmuştu: O Doktordan Sürpriz Karar
Çektiği videolar ve yediği çiğ yiyeceklerle sosyal medyada tepki çeken Dr. Tuba Güleç'ten herkesi şaşırtan bir karar geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Güleç, “Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop’a gidiyorum” diye yazdı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı vidolarda, “işlenmemiş gıda diyeti”ni paylaşan doktor Tuba Güleç, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda eğitim aldı.
Eğitimlerini tamamlayan Dr. Güleç, yurt dışında birçok ülkeyi tercih edebilecekken, Türkiye’yi seçti. 8 opsiyonu olduğunu belirten Dr. Güleç, Sinop’ta Acil Hekimi olarak görev yapacağını duyurdu. Paylaşımında, “Umarım bu seçtiğim yol benim için en hayırlısıdır” dedi.
Dr. Güleç’in sosyal medya hesabında paylaşımını gören Sinoplular da büyük heyecan oluştu. Böylesine heyecanlı ve neşe dolu bir hekimin kentte gelişinin bir şans olduğunu belirten vatandaşlar; “Keşke tüm doktorlar böyle hevesle gelse. Paylaşımıyla kendisini tanıdık. Onun gibi doktorlara çok ihtiyacımız var. İngiltere’yi bırakıp Türkiye’yi seçmesi de çok büyük bir onur. Kendisini kutluyoruz ve tanışmak için gün sayıyoruz. Sinop’un böyle hekimlere çok ihtiyacı var” diye konuştu.
Tuba Güleç, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda eğitim aldı. Aldığı eğitimler hakkında bilgi veren Güleç, kendisini “deneyim avcısı” olarak tanımlıyor.
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Çiğ et, ciğer, beyin, yumurtalık gibi organları yiyen fenomenin videoları sosyal medyada çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. Öte yandan Tuba Güleç, ATV’nin popüler bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’de de yarıştı.
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