İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı İçin Tarih Geldi: 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kalsa da kar henüz İstanbul'da yüzünü göstermedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, cumartesi akşamından itibaren kar yağışının başlayabileceğini ve pazar günü akşam saatlerine kadar sürebileceğini tahmin ediliyor.