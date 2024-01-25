Nöroloji Uzmanı Uyardı! Cumartesi Gecesi Felcine Dikkat: "Çoğunlukla Hastalar Büyük Panik Yaşarlar"
Nöroloji Uzmanı Uyardı! Cumartesi Gecesi Felcine Dikkat: "Çoğunlukla Hastalar Büyük Panik Yaşarlar"
Nöroloji Uzmanı Dr. Nazan Eryiğit, elin ve kolun sırt kısmına gelen radial sinirin sıkışması ile oluşan ''cumartesi gecesi'' felcine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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Bu sinir sıkışmalarından en ilginç olanlarından biri de Cumartesi gecesi felcidir. Alkolün etkisi altında aşırı uyku pozisyonu, radial sinir sıkışmasına yol açarak cumartesi gecesi felcine neden olabilir.
Hastalığa ilişkin konuşan Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "Bu rahatsızlık kollar ve ellerde yaşanan karıncalanmalar, sinir köklerinin sıkışması sonucunda oluşur ve bölge hareket ettirildiğinde geçer. Alkollü durumdayken bu uyuşukluklar fark edilemediği için, cumartesi gecesi felci olarak tabir edilen rahatsızlık meydana gelmektedir" dedi. Ayrıca cumartesi gecesi felci rahatsızlığının, çadırda kalan kampçılarda veya sert yerde yatan sporcularda da görülebildiğini hatırlattı.
Felce maruz kalan kişilerin, sabah uyandıklarında ellerini kaldıramayacaklarını aktaran Eryiğit, "Yani uygunsuz pozisyonda sinirin uzun süre bası altında kalması radial sinirin fonksiyonunu bozar, el düşer, parmaklar ve bilek hareket ettirilemez. Çoğunlukla hastalar ne olduğunu anlayamaz ve büyük panik yaşarlar" diye konuştu.
Rahatsızlığa engel olmak adına hangi pozisyonda ve ne şekil uyunması gerektiğine dair de önerilerde bulunan Eryiğit, "Alkol alındığı gece; omuzla dirsek arası bölge bası altında kalmayacak şekilde, yumuşak ve rahat bir şekilde yatmak son derece önemlidir. Sağlıklı olan ve önerilen, sırtüstü uyumaktır. Çok sarhoş bir şekilde yatmamak için uyumadan önce kahve içmek gibi basit önlemler de düşünülebilirsiniz" dedi.
Son olarak da tedavisi hakkında konuşan Eryiğit, “Güzel haber ise, Cumartesi gecesi felcinin, birkaç saat içinde kendiliğinden düzeleceği gibi nadiren bazı ağır vakalarda fizik tedavi, atel ile müdahale gerekebilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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