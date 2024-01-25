Bir Sahte Doktor Vakası Daha: Adana'da Gözaltına Alındı
Bir Sahte Doktor Vakası Daha: Adana'da Gözaltına Alındı
Bir sahte doktor vakası daha gündeme geldi. Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan bir kişi, görevlilerin dikkati sayesinde polis ekiplerine bildirildi. Şüpheli kadın, gözaltına alındı.
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Yine sahte doktor vakası olay oldu.
Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadın gözaltına alındı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 26 yaşındaki C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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