CHP 'de Kritik Gün Cuma: CHP Genel Merkezi'nde 2 Günlük Ziyaretçi Yasağı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine günler kala CHP'de aday belirleme yarışı hız kazandı. Adaylar için Cuma gününün kritik olduğuna dikkat çekilirken, toplantı nedeniyle bugün ve yarın genel merkeze ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.