Gazeteci Barış Yarkadaş Açıkladı! CHP'de Kritik İsim İstifa Etti: Açıklama Geldi

Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifa ettiğini iddia etti. İddia sonrası Battal İlgezdi'den açıklama geldi.