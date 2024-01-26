Gazeteci Barış Yarkadaş Açıkladı! CHP'de Kritik İsim İstifa Etti: Açıklama Geldi
Gazeteci Barış Yarkadaş Açıkladı! CHP'de Kritik İsim İstifa Etti: Açıklama Geldi
Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifa ettiğini iddia etti. İddia sonrası Battal İlgezdi'den açıklama geldi.
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CHP'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, gündeme bomba gibi bir iddia geldi.
Gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yarkadaş ayrıca İlgezdi'nin, 7 partinin ortak adayı olacağını da öne sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş, "CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa etti. TV100 için az önce İlgezdi ile konuştum. İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını söyledi. İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve 'Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Paylaşımı sonrası Yarkadaş bir paylaşımda daha bulundu. Gazeteci Yarkadaş, CHP’den istifa eden ve edecek olan belediye başkanlarının yeni adreslerinin Demokrat Parti ve Memleket Partisi olabileceğini iddia etti.
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Hakkında istifa iddialarının çıkması sonrası sessizliğini bozan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, iddiaları doğruladı ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
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