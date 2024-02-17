Belki Kaynananın Fikri Değişir: Hande Erçel, Sabancı Gelini Olup Muradına Erseydi Yeni İmajı Nasıl Olurdu?
Belki Kaynananın Fikri Değişir: Hande Erçel, Sabancı Gelini Olup Muradına Erseydi Yeni İmajı Nasıl Olurdu?
Son zamanlarda Sabancı gelini olmaya ant içmiş gibi radikal hamlelerde bulunan Hande Erçel bu sefer de yapay zekanın eline düştü! @aihikayeler adlı hesabın 'Hande Erçel Hakan Sabancı'yla evlenseydi yeni imajı' konseptiyle hazırladığı görseller çok güldürdü!
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Oyunculuk performansıyla ülkemizde en çok tartışılan isim olan Hande Erçel, küçük bir ekran macerasının ardından yine tam gaz Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz.
1,5 yıl kadar önce başlayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı, Hakan Sabancı'nın bıkkın tavırları ve Hande Erçel'in "Sabancı gelini" olma çabaları gibi birçok sebeple yüzlerce kez dillere düştü.
Fakat Bali tatillerinden sonra radikal hamlelerde bulunan Hande Erçel tüm dikkatleri daha da üzerine çekmeyi başardı tabii. Erçel, önce Instagram hesabında mesleğinin yazdığı kısmı sildi, oyunculuk ünvanından vazgeçti. Ardından bugüne kadar yer aldığı projelere ait tüm paylaşımlarını kaldırdı...
Hemen arkasından sanata yükseldiği sergi ve seramik atölyesi paylaşımları geldi ve Hande bir türlü tamamlayamadığı üniversite eğitimine, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne döndü.
Tüm bunlar akıllara Nazlı Sabancı'yı ve Sabancı gelini olmadan önce yaşadığı süreci getirdi tabii...
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Nazlı Sabancı da aileye gelin gelmeden önce sanat tarihi bölümü okuyup ancak mezuniyetten sonra gelinlik giyebilmişti. Ayrıca o süreçte Nazlı Sabancı'yı da sık sık sanat aktiviteleri ve sosyetik davetlerde görmüştük.
Neyse şimdi eğlenceli kısma geçelim! Geçtiğimiz saatlerde @aihikayeler adlı hesap "Hakan Sabancı'yla evlenirse Hande Erçel'in yeni imajı" notuyla yapay zekayla oluşturduğu 6 adet kombini paylaştı!
Hande Erçel'e oturtulan ve hepsi de Nazlı Sabancı havasında olan kombinler, Arzu Sabancı'nın Hande'yi bir de böyle görmesi gerektiğini düşündürttü! 😂 Belli mi olur belki onay çıkar!
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