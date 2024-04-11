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Son Zamanlarda Yıldızı Parlayan Birbirinden Başarılı Stand-up Komedyenleri

Son Zamanlarda Yıldızı Parlayan Birbirinden Başarılı Stand-up Komedyenleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
11.04.2024 - 11:17

Son dönemde hepimizi gülmekten geçirerek stand up komedisinde çığır açan birbirinden başarılı isimleri sizler için derledik. Gelin yıldızı yeni parlayan isimlere birlikte bakalım!

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Özge Özel

Özge Özel

Özge Özel'in videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Deniz Göktaş

Deniz Göktaş

Deniz Göktaş'ın videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Seda Yüz

Seda Yüz

Seda Yüz'ün videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Özer Uzun

Özer Uzun

Özer Uzun'un videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Seçkin Yavaş

Seçkin Yavaş

Seçkin Yavaş'ın videolarını izlemek isterseniz tık tık!

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Ali Congun

Ali Congun

Ali Congun'un videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Tuna Kalınsaz

Tuna Kalınsaz

Tuna Kalınsaz'ın videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Pınar Fidan

Pınar Fidan

Pınar Fidan'ın videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Cüneyt Nergiz

Cüneyt Nergiz

Cüneyt Nergiz'in videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Utku Ergin

Utku Ergin

Utku Ergin'in videolarını izlemek isterseniz tık tık!

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Gökhan Ünver

Gökhan Ünver

Gökhan Ünver'in videolarını izlemek isterseniz tık tık!

Fazlı Polat

Fazlı Polat

Fazlı Polat'ın videolarını izlemek isterseniz tık tık!

İbrahim Türker

İbrahim Türker

İbrahim Türker'in videolarını izlemek isterseniz tık tık!

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