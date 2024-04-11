Son Zamanlarda Yıldızı Parlayan Birbirinden Başarılı Stand-up Komedyenleri
Son Zamanlarda Yıldızı Parlayan Birbirinden Başarılı Stand-up Komedyenleri
Son dönemde hepimizi gülmekten geçirerek stand up komedisinde çığır açan birbirinden başarılı isimleri sizler için derledik. Gelin yıldızı yeni parlayan isimlere birlikte bakalım!
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Özge Özel
Deniz Göktaş
Seda Yüz
Özer Uzun
Seçkin Yavaş
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Ali Congun
Tuna Kalınsaz
Pınar Fidan
Cüneyt Nergiz
Utku Ergin
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Gökhan Ünver
Fazlı Polat
İbrahim Türker
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