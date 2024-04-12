Bir Hafta Önce Hastaneye Kaldırılmıştı: Nuri Alço'dan Sağlığıyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Bir Hafta Önce Hastaneye Kaldırılmıştı: Nuri Alço'dan Sağlığıyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden biri olan Nuri Alço, geçtiğimiz hafta Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Eskişehir Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma alındığı ve tedavisine başlandığı söylenmişti.
Eskişehir Acıbadem Hastanesi yönetimi ünlü oyuncunun durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu açıklamıştı.
Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço ise yaşadıkları durumu "Dün gece nefes alamamaya başladı. Boş boş bakıyordu, hafıza kaybı da başladı. 'Ben neredeyim' demeye başladı. Ambulans çağırmamı istedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Şimdi gözlem altında. Hafızası yerinde. Kan sulandırıcı ilaç içiyordu, ihmal etmiş. Neyse ki şimdi iyi..." sözleriyle ifade etmişti.
Ünlü oyuncu Nuri Alço bugün yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alço, "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda