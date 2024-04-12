Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bir Hafta Önce Hastaneye Kaldırılmıştı: Nuri Alço'dan Sağlığıyla İlgili İlk Açıklama Geldi!

Bir Hafta Önce Hastaneye Kaldırılmıştı: Nuri Alço'dan Sağlığıyla İlgili İlk Açıklama Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 15:40

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olan Nuri Alço, geçtiğimiz hafta Eskişehir'deki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isimden sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden biri olan Nuri Alço, geçtiğimiz hafta Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden biri olan Nuri Alço, geçtiğimiz hafta Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Eskişehir Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma alındığı ve tedavisine başlandığı söylenmişti.

Eskişehir Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma alındığı ve tedavisine başlandığı söylenmişti.

Eskişehir Acıbadem Hastanesi yönetimi ünlü oyuncunun durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu açıklamıştı.

Eskişehir Acıbadem Hastanesi yönetimi ünlü oyuncunun durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço ise yaşadıkları durumu "Dün gece nefes alamamaya başladı. Boş boş bakıyordu, hafıza kaybı da başladı. 'Ben neredeyim' demeye başladı. Ambulans çağırmamı istedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Şimdi gözlem altında. Hafızası yerinde. Kan sulandırıcı ilaç içiyordu, ihmal etmiş. Neyse ki şimdi iyi..." sözleriyle ifade etmişti.

Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço ise yaşadıkları durumu "Dün gece nefes alamamaya başladı. Boş boş bakıyordu, hafıza kaybı da başladı. 'Ben neredeyim' demeye başladı. Ambulans çağırmamı istedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Şimdi gözlem altında. Hafızası yerinde. Kan sulandırıcı ilaç içiyordu, ihmal etmiş. Neyse ki şimdi iyi..." sözleriyle ifade etmişti.

Ünlü oyuncu Nuri Alço bugün yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı!

Ünlü oyuncu Nuri Alço bugün yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Alço, "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

Alço, "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?