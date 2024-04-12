Uzun Süredir Televizyondan Uzaktı: Ekranlara Çiçek Açtıran 'Bahar' Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu Geliyor!
Uzun Süredir Televizyondan Uzaktı: Ekranlara Çiçek Açtıran 'Bahar' Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Yayımlandığı ilk günden bu yana reytingleri alt üst eden Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisine sürpriz bir konuk oyuncu dahil oluyor!
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Yayımlandığı ilk günden itibaren reytingleri alt üst eden Bahar dizisini mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Biliyorsunuz ki Demet Evgar'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesini sağlayan Bahar, hem konusu hem oyuncuları ile oldukça sevildi.
İzleyiciyi her bölümüyle ekran başına kitlemeyi başaran Bahar, gönüllerde adeta taht kurmuş durumda desek yeri!
Tabii ki hem oyuncuları hem hikayesi ile çok beğenilen Bahar dizisinin hayranları dizi hakkındaki tüm gelişmeleri de yakından takip ediyor.
Diziye dahil olan konuk oyuncular da Bahar hayranlarının merakla takip ettiği konulardan biri. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar'ın yeni bölümüne uzun süredir ekranlarda görünmeyen sürpriz bir konuk oyuncu dahil oluyor!
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Pelin Karahan, böbrek nakli olan Sevda karakterine hayat verecek ve önümüzdeki iki bölüm diziye konuk olacak!
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