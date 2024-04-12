Bazı Vedalar Çok Üzecek: Sezon Sonunda Hangi Yerli Diziler Final Yapacak?
Bazı Vedalar Çok Üzecek: Sezon Sonunda Hangi Yerli Diziler Final Yapacak?
Son dönemde pek çok dizi reyting kurbanı olarak erken final kararı almıştı. Sezonun sona erme zamanının yaklaşmasıyla hangi dizilerin final yapacağı merak konusu olmaya başladı. Finali kesinleşen dizileri sizin için derledik!
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Yazın yaklaşmasıyla TV ekranlarında sezon sonuna yaklaşmış bulunuyoruz.
Haliyle hangi dizilerin sezon finali yapacağı, hangilerinin final yapıp sona ereceği merak konusu olmaya başladı.
Sizler için finali kesinleşen dizileri derledik!
1. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yaban Çiçekleri, beklenen performansı gösteremeyerek 3. bölümüyle ekranlara veda etti bile.
2. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kül Masalı da istenen reytinglere ulaşamadı. Dizi 10. bölümüyle 2 Mayıs'ta final yapacak.
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3. Sezona büyük umutlarla başlayan ve özellikle ilk bölümleriyle çok konuşulan Sakla Beni de düşen reytinglerin ardından final kararı aldı. Dizi 26. bölümüyle 2 Mayıs'ta final yapacak.
4. 3. sezonuyla ekranlara gelen Üç Kız Kardeş de ekrana veda edecek dizilerden biri. 84. bölümüyle final yapacak dizinin son bölümü 4 Mayıs'ta yayınlanacak.
5. Sezon boyunca adeta ölüm kalım savaşı veren Ömer de ne yazık ki reyting kurbanı oldu. Dizi 54. bölümüyle 6 Mayıs'ta final yapacak.
6. Final kararıyla izleyicisini yasa boğan Yargı'nın final tarihi de netleşti. Sevilen dizi 95. bölümüyle 26 Mayıs'ta izleyicisine veda edecek.
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