Survivor’da Büyük Ödül Sahibini Buldu: Survivor’da 1 Milyon TL’yi Kazanan Belli Oldu
Survivor’da Büyük Ödül Sahibini Buldu: Survivor’da 1 Milyon TL’yi Kazanan Belli Oldu
Survivor All Star’da gün geçtikçe ödüllerin büyüklüğü de artmaya devam ediyor. Survivor’da, mavi takım ile kırmızı takımın yarıştığı ödülde 1 milyon TL'yi kazanan takım belli oldu. İşte Survivor’daki 1 milyon TL’lik ödül oyununun kazananı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'da ilk eleme adayı Yaman Keleş, ikinci eleme adayı Hakan Hatipoğlu, Üçüncü eleme adayı Yasin Obuz, dördüncü ve son eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu.
Acun Ilıcalı, Cuma günü gerçekleşecek düelloda kazanma yüzdelerine göre Sercan ile Hakan'ın eşleştiğini, Yasin ile de Yaman'ın eşleştiğini açıklamıştı.
Survivor'da Yiğit Poyraz'ın yarışmaya veda etmesinden sonra bir türlü kendine gelemeyen Mavi takım son dokunulmazlık oyununda şansızlıklarını kırmıştı.
Mavi takım havayı yakalamasıyla beraber ödül oyununa da çok iyi başladı. Kırmızı takım 7-0'ın ardından kendine gelse de farkı kapatmayı başaramadı. Mavi takım 12-5'lik skorla Survivor’daki 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın