Survivor’da Büyük Ödül Sahibini Buldu: Survivor’da 1 Milyon TL’yi Kazanan Belli Oldu

Survivor All Star’da gün geçtikçe ödüllerin büyüklüğü de artmaya devam ediyor. Survivor’da, mavi takım ile kırmızı takımın yarıştığı ödülde 1 milyon TL'yi kazanan takım belli oldu. İşte Survivor’daki 1 milyon TL’lik ödül oyununun kazananı…