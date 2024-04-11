Yaşadığı Sorunlar Sebebiyle Muhtemelen Bir Daha Asla Survivor'a Katılmayacak Yarışmacılar
Yaşadığı Sorunlar Sebebiyle Muhtemelen Bir Daha Asla Survivor'a Katılmayacak Yarışmacılar
TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da çoğu yarışmacıyı defalarca kez izleme şansı yakalıyoruz. Birkaç sezonda bir yapılan All Star'lar sayesinde eski yarışmacıları izlediğimiz yarışmada kimi zaman bazı yarışmacılar büyük sorunlar yaşıyor. Bu nedenle Survivor defterini kapatacağını düşündüğümüz yarışmacıları sizler için derledik!
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TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, sezonun en çok beklenen programlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.
Yayınlandığı her dönem önemli bir izleyici kitlesine ulaşan ve reytinglerde başarılı dizilerle yarışan Survivor'da kimi zaman yarışmacılar büyük sıkıntılar yaşıyor.
Kimi zaman diğer yarışmacılarla kimi zaman da Acun Ilıcalı'yla yaşadıkları sorunlar sebebiyle bir daha Survivor'a katılmayacağını düşündüğümüz yarışmacıları sizler için derledik!
1. Survivor'ın iddialı isimlerinden biri olan Anıl Berk Baki, Nisa ve Nagihan'la yaşadığı sorunlar sebebiyle yarışmadan kopmuştu.
2. Sude Burcu her ne kadar yarışmada hayatının aşkını bulsa da mental olarak oldukça zor anlar yaşaması yarışmaya bir daha katılmayacağına dair açıklama yapmasına neden olmuştu.
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3. Survivor tarihinin en güçlü isimlerinden biri olsa da Ogeday'ın bu sezon yaşadığı mental çöküş onun bir daha yarışmaya katılmamasına neden olabilir.
4. Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından biri olsa da bu sezon yarışmada 'ayrımcılık' yapıldığına dair düşünceleri onun bir daha yarışmaya katılmamasına neden olabilir.
5. Daha önce katıldığı Survivor'da yapamadığını belirterek ayrılan Aycan Yanaç'ın da Survivor'a bir kez daha katılma olasılığı oldukça düşük.
6. Sude Burcu'yla evlilik yolunda ilerleyen Mert Öcal da onunla aynı sebepten muhtemelen bir daha Survivor'a katılmayacaktır.
7. Acun Ilıcalı ile yaşadığı kriz sonrası Survivor'ın adını dahi anmayan Serkay Tütüncü'nün yarışmaya bir kez daha katılması imkansıza yakın.
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8. Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın da yarışma sırasında mental olarak sık sık düşmesi onu yarışmadan uzak tutacak başlıca sebeplerden biri.
9. Survivor şampiyonlarından Cemal Can Canseven de hayaline kavuştuğunu ve bir kez katılmanın yeterli olduğunu dile getirmişti.
10. Survivor'da kendisine haksızlık edildiğini düşünen Barış Murat Yağcı, yarışmadan muhtemelen uzak durur gibi görünüyor.
11. Acun Ilıcalı ve TV8 ile yaşadığı kriz sonrası bir daha yarışmaya katılmayacağı kesin gibi görünen yarışmacılardan bir diğeri Semih Öztürk.
12. Yarışmada muhtemel kotasını dolduran Anıl Tetik'in de Survivor'a yeniden katılması pek mümkün görünmüyor.
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13. Survivor All Star'a 19. olarak veda ederek sevenlerini fazlasıyla üzen Poyraz'ın yeniden yarışmaya katılması fazlasıyla zor görünüyor.
14. All Star'a başta çağırılmasına rağmen sonradan götürülmeyen Yunus Günçe'nin bazı sözleri sebebiyle Survivor'dan veto yediği düşünülüyor.
15. Survivor All Star'ın neredeyse her bölümünde ceza yemeyi başaran Yunus Emre de çok büyük ihtimalle bir daha Survivor'a katılmaz.
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