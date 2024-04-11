Yaşadığı Sorunlar Sebebiyle Muhtemelen Bir Daha Asla Survivor'a Katılmayacak Yarışmacılar

TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da çoğu yarışmacıyı defalarca kez izleme şansı yakalıyoruz. Birkaç sezonda bir yapılan All Star'lar sayesinde eski yarışmacıları izlediğimiz yarışmada kimi zaman bazı yarışmacılar büyük sorunlar yaşıyor. Bu nedenle Survivor defterini kapatacağını düşündüğümüz yarışmacıları sizler için derledik!