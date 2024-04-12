Sefo'nun Eteği, Gökhan Türkmen'in Ojesi: Funda Arar'dan Tarzı Eleştirilen Erkek Sanatçılara Tam Destek Geldi!

Hatırlarsanız İskoçya tatilinde etek giyen Sefo ve Gökhan Türkmen gibi oje süren sanatçılar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Ünlü sanatçı Funda Arar'dan tarzı eleştirilen erkek sanatçılara tam destek geldi.