Sefo'nun Eteği, Gökhan Türkmen'in Ojesi: Funda Arar'dan Tarzı Eleştirilen Erkek Sanatçılara Tam Destek Geldi!
Sefo'nun Eteği, Gökhan Türkmen'in Ojesi: Funda Arar'dan Tarzı Eleştirilen Erkek Sanatçılara Tam Destek Geldi!
Hatırlarsanız İskoçya tatilinde etek giyen Sefo ve Gökhan Türkmen gibi oje süren sanatçılar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Ünlü sanatçı Funda Arar'dan tarzı eleştirilen erkek sanatçılara tam destek geldi.
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Biliyorsunuz ki son dönemlerde bir etek mevzusu var ki aldı başını gidiyor. Önce Sefo'nun İskoçya gezisinde etek giymesiyle başlayan bu gündem Bartu Küçükçağlayan'ın da konser kostümü olarak etek tercih etmesiyle çok konuşulmuştu.
Mevzu sadece etekle de sınırlı kalmamıştı. Oje süren erkek sanatçılar da geçtiğimiz haftalarda çok eleştirilmişti hatırlarsanız.
Gökhan Türkmen başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının tarzlarını beğenen kadar eleştiren de oldu! Tabii herkesin tarzına kimse karışamaz desek de ünlüler de bu konuya yorum yapmadan edemedi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Funda Arar da röportajında tarzı eleştirilen sanatçılara değindi.
Arar, Sefo için "İskoçya'nın yerel kıyafeti etek. Orada normal. Onlara takılacaklarına adamlığın başka tarifi var. Sonra oje ve eteğe takılsınlar" yorumunu yaptı.
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Ünlü şarkıcı bu konuların çok ufak olduğunu ve herkesin ne istiyorsa onu yapması gerektiğini söyleyerek erkek sanatçılara tam destek verdi.
Siz ünlü erkek sanatçıların tarzları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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