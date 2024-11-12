onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
'Yılın Erkeği' Ödülüne Layık Görülen Barış Arduç Asilliği ve Yakışıklılığıyla Akıllara Yine Durgunluk Verdi!

'Yılın Erkeği' Ödülüne Layık Görülen Barış Arduç Asilliği ve Yakışıklılığıyla Akıllara Yine Durgunluk Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.11.2024 - 19:04

Barış Arduç, önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar 'Women The Year 2024' gecesine damga vuran isimlerden biri oldu. Kendisi son yıllarda Gupse Özay'la olan evliliği ve gözlerden kalpler çıkaran türden babalığıyla büyük  beğeni topluyor. Geceye tek başına katılan yakışıklı oyuncu smokiniyle yine gönülleri fethetti. Yakışıklılığı ve aurasıyla akıllara 'Ömer İplikçi' karakterini getiren Barış Arduç hayranlarını fena yükseltti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Deliha filminin başrolleri paylaştıktan sonra set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çiftini hepimiz yıllardır hayranlıkla takip ediyoruz!

Deliha filminin başrolleri paylaştıktan sonra set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çiftini hepimiz yıllardır hayranlıkla takip ediyoruz!

2020 yılında aşklarını sade bir nikah yapıp evlilikle taçlandıran ikili, 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak çekirdek ailelerini büyüttü.

2020 yılında aşklarını sade bir nikah yapıp evlilikle taçlandıran ikili, 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak çekirdek ailelerini büyüttü.

Bu dönemde Barış Ardurç hem eşi hem de biricik kızıyla samimi ve içten halleri, yakışıklılığı ve yükselmeye devam eden kariyeriyle göz kamaştırıyor.

Bu dönemde Barış Ardurç hem eşi hem de biricik kızıyla samimi ve içten halleri, yakışıklılığı ve yükselmeye devam eden kariyeriyle göz kamaştırıyor.

Karizmatik oyuncu, geçtiğimiz akşam Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women The Year 2024' gecesinde 'Yılın Erkeği' ödülüne layık görüldü.

Karizmatik oyuncu, geçtiğimiz akşam Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women The Year 2024' gecesinde 'Yılın Erkeği' ödülüne layık görüldü.

Gecenin başından sonuna kadar yakışıklılığı ve asaletiyle gözleri üzerine çeken Barış Arduç'un smokinli hali akıllara bir dönem canlandırdığı 'Ömer İplikçi' karakterini akıllara getirdi.

Gecenin başından sonuna kadar yakışıklılığı ve asaletiyle gözleri üzerine çeken Barış Arduç'un smokinli hali akıllara bir dönem canlandırdığı 'Ömer İplikçi' karakterini akıllara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hadi gelin, Barış Arduç'un karizmasını konuşturduğu anlara gelen yorumlara beraber bakalım:

Hadi gelin, Barış Arduç'un karizmasını konuşturduğu anlara gelen yorumlara beraber bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın