'Yılın Erkeği' Ödülüne Layık Görülen Barış Arduç Asilliği ve Yakışıklılığıyla Akıllara Yine Durgunluk Verdi!

Barış Arduç, önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar 'Women The Year 2024' gecesine damga vuran isimlerden biri oldu. Kendisi son yıllarda Gupse Özay'la olan evliliği ve gözlerden kalpler çıkaran türden babalığıyla büyük beğeni topluyor. Geceye tek başına katılan yakışıklı oyuncu smokiniyle yine gönülleri fethetti. Yakışıklılığı ve aurasıyla akıllara 'Ömer İplikçi' karakterini getiren Barış Arduç hayranlarını fena yükseltti.