'Yılın Erkeği' Ödülüne Layık Görülen Barış Arduç Asilliği ve Yakışıklılığıyla Akıllara Yine Durgunluk Verdi!
'Yılın Erkeği' Ödülüne Layık Görülen Barış Arduç Asilliği ve Yakışıklılığıyla Akıllara Yine Durgunluk Verdi!
Barış Arduç, önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar 'Women The Year 2024' gecesine damga vuran isimlerden biri oldu. Kendisi son yıllarda Gupse Özay'la olan evliliği ve gözlerden kalpler çıkaran türden babalığıyla büyük beğeni topluyor. Geceye tek başına katılan yakışıklı oyuncu smokiniyle yine gönülleri fethetti. Yakışıklılığı ve aurasıyla akıllara 'Ömer İplikçi' karakterini getiren Barış Arduç hayranlarını fena yükseltti.
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Deliha filminin başrolleri paylaştıktan sonra set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çiftini hepimiz yıllardır hayranlıkla takip ediyoruz!
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2020 yılında aşklarını sade bir nikah yapıp evlilikle taçlandıran ikili, 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak çekirdek ailelerini büyüttü.
Bu dönemde Barış Ardurç hem eşi hem de biricik kızıyla samimi ve içten halleri, yakışıklılığı ve yükselmeye devam eden kariyeriyle göz kamaştırıyor.
Karizmatik oyuncu, geçtiğimiz akşam Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women The Year 2024' gecesinde 'Yılın Erkeği' ödülüne layık görüldü.
Gecenin başından sonuna kadar yakışıklılığı ve asaletiyle gözleri üzerine çeken Barış Arduç'un smokinli hali akıllara bir dönem canlandırdığı 'Ömer İplikçi' karakterini akıllara getirdi.
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Hadi gelin, Barış Arduç'un karizmasını konuşturduğu anlara gelen yorumlara beraber bakalım:
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