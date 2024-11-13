2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' John Krasinski Seçilince Goygoyculara Malzeme Çıktı!

'The Office' dizisiyle hafızalara kazınan John Krasinski People dergisi tarafından 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. Dünyaca ünlü oyuncunun bu unvanın en yeni sahibi olduğu Salı günkü “The Late Show with Stephen Colbert” programında açıklandı. Dergi ayrıca Krasinski'nin yer aldığı yeni kapağın bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncu samimiyet dolu açıklamalar yaparken, konu bizim ülkemizde de gündem oldu elbette. Kimileri bu karara tam destek verirken kimileri de pek hoşnut olmadı.