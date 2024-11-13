2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' John Krasinski Seçilince Goygoyculara Malzeme Çıktı!
2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' John Krasinski Seçilince Goygoyculara Malzeme Çıktı!
'The Office' dizisiyle hafızalara kazınan John Krasinski People dergisi tarafından 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. Dünyaca ünlü oyuncunun bu unvanın en yeni sahibi olduğu Salı günkü “The Late Show with Stephen Colbert” programında açıklandı. Dergi ayrıca Krasinski'nin yer aldığı yeni kapağın bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncu samimiyet dolu açıklamalar yaparken, konu bizim ülkemizde de gündem oldu elbette. Kimileri bu karara tam destek verirken kimileri de pek hoşnut olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
John Krasinski, uzun yıllar rol aldığı The Office dizisinde canlandırdığı 'Jim Halpert' karakteriyle kariyerinde inanılmaz bir sıçrayış yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok filmde seslendirme yapan, hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncunun inanılmaz bir hayran kitlesinin olduğunu da söylemek gerek.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken John Krasinski, Ağustos 2009'da nişanlandığı İngiliz aktris Emily Blunt ile 10 Temmuz 2010 tarihinde Como, İtalya'da evlenmiş ve Hazel ve Violet adında iki kızı olmuştu.
Gelelim asıl konumuza, biz neden şu anda John Krasinski'yi konuşuyoruz? Çünkü kendisi People dergisi tarafından 2024'ün 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ünvanına layık görüldü.
Bu ünvanı almasının ardından People dergisine kapak olan ünlü oyuncu “The Late Show With Stephen Colbert” programında duygularını aktardı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Belki de kandırılıyorumdur diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün Yaşayan En Seksi Erkek olmam istenecek mi?' diye pek düşünmem. Ve bugün öyle oldu! Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz."
People dergisine de açıklamalarda bulunan John Krasinski haber karşısında çok heyecanlandığını belirttiği eşi hakkındaki "Birisiyle evli olduğunuzda sürekli öğreniyor, değişiyor ve gelişiyorsunuz, bu inanılmaz bir şey. Ve tüm bunları onunla birlikte yaşadığım için çok şanslıyım" sözleriyle beğeni topladı.
"En seksi erkek" ünvanının hayatında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini savunup "Bence daha fazla ev işi yapmama neden olacak" diyen John Krasinski sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın