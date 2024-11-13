Bu Sefer Behlül Sahiden Kaçar: Oğulları İçin Londra'ya Giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Ev Bile Tuttmuş!
Bu Sefer Behlül Sahiden Kaçar: Oğulları İçin Londra'ya Giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Ev Bile Tuttmuş!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Magazinin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in ülkeyi terk edeceği haberi tüm sevenlerini bir miktar üzmüştü. İlk olarak minik oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınacakları konuşulmuştu. Ardından açıklama yapan Dizer başka bir sebebi açıklamıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ son gelişmeyi duyurdu. Londra'da bulduklara evin bir yıllık kirasına milyon liralar veren Kıvanç ve Başak çiftinin gidişi kesinleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakışıklılığı ve yetenekleriyle Türkiye'nin gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, sadece başarı dolu kariyeri ve gözlerden kalpler çıkaran aile hayatıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016 yılından beri evli olduğu Başak Dizer ile gıpta ettiren türden bir aşk yaşayan karizmatik oyuncu hakkındaki bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sabah'ın haberine göre, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe için yurt dışına taşınacakları öne sürülmüştü.
Babasının minik bir kopyası olan Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye yerleşecekleri konuşulurken Başak Dizer'den yeni bir açıklama gelmişti.
Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, Başak Dizer'den “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz” açıklaması gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ ise yaşanan son gelişmeleri duyurdu. Buna göre; gönlüne göre bir ev bulamadığı için kiracı olmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, aylık kirası 4 bin Pound olan bir evi tutmuş. Evin bir yıllık kirasını da peşin ödediğinin altı çizildi.
Bir yıllık kiraya yaklaşık 2 milyon lira veren yakışıklı oyuncunun, çekirdek ailesiyle bu ay içinde Londra’ya taşınacağı ve Kurt Efe’yi de kreşe yazdıracağı öne sürüldü.
Bir yıllığına ülkeden ayrılıp Londra’ya yerleşerek, işlerini buradan yürütmeye devam edecekleri söyleniyor. Hatta tıpkı Başak Dizer'in dediği gibi Kıvanç'ın bu süre boyunca aşçılık eğitimi alarak, mutfak sanatları konusunda ustalaşmayı hedeflediği ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
gitsinler de her allahın günü bunların küçük burjuva hayatlarının gereksiz detaylarına maruz kalmaktan kurtulalım artık. biraz da ingilizlerin gözlerinden ka... Devamını Gör