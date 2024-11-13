Bu Sefer Behlül Sahiden Kaçar: Oğulları İçin Londra'ya Giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Ev Bile Tuttmuş!

Magazinin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in ülkeyi terk edeceği haberi tüm sevenlerini bir miktar üzmüştü. İlk olarak minik oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınacakları konuşulmuştu. Ardından açıklama yapan Dizer başka bir sebebi açıklamıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ son gelişmeyi duyurdu. Londra'da bulduklara evin bir yıllık kirasına milyon liralar veren Kıvanç ve Başak çiftinin gidişi kesinleşti.