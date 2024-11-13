Olaylı Tahliyesinden Sonra Eski Hayatına Jet Hızıyla Dönen Nihal Candan Çocuk Oyunuyla Sahneye Çıkıyor!

Dolandırıcılık suçuyla cezaevine giren Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tahliyesi tartışma konusu olmuştu. Çıktıktan sonra eski hayatlarına kısa sürede dönen kardeşler kaos dolu olaylarla gündemden düşmemişti. Adeta 'Ne yapsak da gündemde kalsak?' dercesine hareketler sergilemişlerdi. Hatta bir ara Bahar'ın ablasının ihanetine uğradığı iddiası vardı. Tüm iddialara sessiz kalıp kayıplara karışan Nihal Candan'sa çocuk tiyatrosuyla sahnelerde göründü.