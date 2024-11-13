Olaylı Tahliyesinden Sonra Eski Hayatına Jet Hızıyla Dönen Nihal Candan Çocuk Oyunuyla Sahneye Çıkıyor!
Olaylı Tahliyesinden Sonra Eski Hayatına Jet Hızıyla Dönen Nihal Candan Çocuk Oyunuyla Sahneye Çıkıyor!
Dolandırıcılık suçuyla cezaevine giren Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tahliyesi tartışma konusu olmuştu. Çıktıktan sonra eski hayatlarına kısa sürede dönen kardeşler kaos dolu olaylarla gündemden düşmemişti. Adeta 'Ne yapsak da gündemde kalsak?' dercesine hareketler sergilemişlerdi. Hatta bir ara Bahar'ın ablasının ihanetine uğradığı iddiası vardı. Tüm iddialara sessiz kalıp kayıplara karışan Nihal Candan'sa çocuk tiyatrosuyla sahnelerde göründü.
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İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler şatafatlı lüks hayatlarıyla epey göze batmaya başlamıştı. .
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Her adımları ayrı bir olay olmaya başlayan fenomen kardeşler haklarındaki dolandırıcılık çetesine üye olma suçlamasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cezaevine girmesinin üzerinden beş buçuk ay geçmişti ki, Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düşmüştü. Hakkındaki araştırmalar sonucu tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın nisan ayındaki tahliyesi tartışma yaratmıştı.
Evine dönmesinden kısa süre sonra eski hayatına dönen Nihal'den sonra, 20 Eylül'de de kardeşi Bahar için tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.
Serbest kalmalarından kısa süre sonra binbir çeşit hamleyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, ablasının kendisine ihanet ettiği iddiasıyla ortalığı fena çalkalamıştı.
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İlerleyen günlerde "Yanlış anlamışım" diyen Bahar'a rağmen Nihal konuya dair hiçbir iddiaya cevap vermeyip sadece spor paylaşımları yapmıştı.
Tüm bu olayların ardından kendisine yeni bir Instagram hesabı açan Nihal Candan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ancak kendi paylaşımlarıyla ne işle meşgul olduğu ortaya çıktı.
Meğer ünlü fenomen "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı bir çocuk oyunuyla tiyatro sahnelerindeymiş.
Hatta Bahar Candan bir ara ağza alınmayacak laflar ettiği ablasıyla aralarının düzeldiğini göstermek amacıyla tiyatroya bile gitmiş.
Belediye sahnelerinde sergilenen çocuk tiyatrosunda 'Veruca' karakterini canlandıran Nihal Candan sosyal medya hesabından da rolüyle ilgili sıkça paylaşım yapıyor.
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Nihal Candan'ın sahnedeki performansından bir kesiti de buradan izleyebilirsiniz:
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