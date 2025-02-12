Daha Yeni "Beklentilerim Çok Yüksek" Diyen Burcu Kıratlı İki Kere Evlenip Boşandığı Sinan Akçıl'la mı Barıştı?
Daha Yeni "Beklentilerim Çok Yüksek" Diyen Burcu Kıratlı İki Kere Evlenip Boşandığı Sinan Akçıl'la mı Barıştı?
2019 ve 2021'de olmak üzere iki kere evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı iki evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış boşanmaya karar vermişti.
Uzunca bir süredir 'maziye gömülen' ve 'barışma ihtimali olmayan' çiftler arasında görülen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında Gel Konuşalım programında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Mehmet Üstündağ, Akçıl ve Kıratlı'nın yeniden barıştığını ve uzunca bir süredir de sevgili olduğunu iddia etti.
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Birçok hit ve viral şarkıda imzası bulunan Sinan Akçıl, başarılı kariyerinden çok tuhaf açıklamaları ve oldukça çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelenlerden biliyorsunuz.
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Aşk defteri epey kalabalık olan, her aşkıyla ilgili de mutlaka çarpıcı açıklamaları bulunan Akçıl'ın evlendiği tek kadın Burcu Kıratlı olmuştu hatırlarsanız.
Birbirinden yalnızca 20 gün uzak kalmayı başarabilen çift boşandıktan hemen sonra yeniden bir araya. gelmiş, Şubat 2021'de ikinci kez evlenmişti.
Gel gelelim ikinci evlilik de aynı hazin finalle son buldu ve birinci evlilikten yalnızca 6 ay daha uzun sürdü...
Derken Sinan Akçıl'ın eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşkı patlak verdi ve hemen arkasından "ihanet vardı zaten" dedikoduları dolanmaya başladı.
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Bu mesele böylece kapanmış ve bu ikilinin bir kez daha barışma ihtimali yokmuş gibi duruyordu. Hatta Kıratlı, geçtiğimiz ay "beklentilerinin çok yüksek" olduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında maziye gömülmüş gibi yorumlanan ikili Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Mehmet Üstündağ, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden barıştığını, bir süredir de sevgili olduklarını iddia etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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