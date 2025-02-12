Daha Yeni "Beklentilerim Çok Yüksek" Diyen Burcu Kıratlı İki Kere Evlenip Boşandığı Sinan Akçıl'la mı Barıştı?

2019 ve 2021'de olmak üzere iki kere evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı iki evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış boşanmaya karar vermişti.

Uzunca bir süredir 'maziye gömülen' ve 'barışma ihtimali olmayan' çiftler arasında görülen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında Gel Konuşalım programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Akçıl ve Kıratlı'nın yeniden barıştığını ve uzunca bir süredir de sevgili olduğunu iddia etti.