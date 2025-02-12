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Daha Yeni "Beklentilerim Çok Yüksek" Diyen Burcu Kıratlı İki Kere Evlenip Boşandığı Sinan Akçıl'la mı Barıştı?

Daha Yeni "Beklentilerim Çok Yüksek" Diyen Burcu Kıratlı İki Kere Evlenip Boşandığı Sinan Akçıl'la mı Barıştı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.02.2025 - 18:19

2019 ve 2021'de olmak üzere iki kere evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı iki evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış boşanmaya karar vermişti. 

Uzunca bir süredir 'maziye gömülen' ve 'barışma ihtimali olmayan' çiftler arasında görülen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında Gel Konuşalım programında bomba bir iddia ortaya atıldı. 

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Akçıl ve Kıratlı'nın yeniden barıştığını ve uzunca bir süredir de sevgili olduğunu iddia etti.

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Birçok hit ve viral şarkıda imzası bulunan Sinan Akçıl, başarılı kariyerinden çok tuhaf açıklamaları ve oldukça çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelenlerden biliyorsunuz.

Birçok hit ve viral şarkıda imzası bulunan Sinan Akçıl, başarılı kariyerinden çok tuhaf açıklamaları ve oldukça çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelenlerden biliyorsunuz.

Aşk defteri epey kalabalık olan, her aşkıyla ilgili de mutlaka çarpıcı açıklamaları bulunan Akçıl'ın evlendiği tek kadın Burcu Kıratlı olmuştu hatırlarsanız.

Aşk defteri epey kalabalık olan, her aşkıyla ilgili de mutlaka çarpıcı açıklamaları bulunan Akçıl'ın evlendiği tek kadın Burcu Kıratlı olmuştu hatırlarsanız.

1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evliliği 9 ay sürmüştü. 9 ayın sonunda ani bir kararla boşanmaya karar veren çiftin ayrılık sebebinin kıskançlık krizleri olduğu iddia edilmişti.

Birbirinden yalnızca 20 gün uzak kalmayı başarabilen çift boşandıktan hemen sonra yeniden bir araya. gelmiş, Şubat 2021'de ikinci kez evlenmişti.

Birbirinden yalnızca 20 gün uzak kalmayı başarabilen çift boşandıktan hemen sonra yeniden bir araya. gelmiş, Şubat 2021'de ikinci kez evlenmişti.

Kısa bir dipnot geçelim; ilk evliliğin bitmesinin altında yatan kıskançlık iddiası da boş çıkmamıştı. Ayrıldıktan sonra katıldığı binbir çeşit canlı yayında Burcu Kıratlı'nın ilk gelinliği için 'çok açık bana uygun değildi' açıklamasında bulunan Sinan Akçıl, ikinci düğünde iistediği gibi bir gelinlik giydirmişti kendisine...

Gel gelelim ikinci evlilik de aynı hazin finalle son buldu ve birinci evlilikten yalnızca 6 ay daha uzun sürdü...

Gel gelelim ikinci evlilik de aynı hazin finalle son buldu ve birinci evlilikten yalnızca 6 ay daha uzun sürdü...

'15 aylık evlilik bize yeter' diyen ikili, 2022'nin mayıs ayında üç dakika süren bir duruşma ile bu sefer 'kesin' olmak üzere ayrıldı.

Derken Sinan Akçıl'ın eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşkı patlak verdi ve hemen arkasından "ihanet vardı zaten" dedikoduları dolanmaya başladı.

Derken Sinan Akçıl'ın eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşkı patlak verdi ve hemen arkasından "ihanet vardı zaten" dedikoduları dolanmaya başladı.

Sinan Akçıl birçok kez hem Aleyna Kalaycıoğlu hem Burcu Kıratlı ve yaşadıkları evlilik hakkında konuştuysa da Burcu Kıratlı konuşmamayı seçmişti.

Birkaç ay önce Akçıl hakkında ilk kez konuştuğundaysa aşkın tükenmesinde kendisinin payının daha çok olduğunu belirterek şaşırtmıştı. Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Bu mesele böylece kapanmış ve bu ikilinin bir kez daha barışma ihtimali yokmuş gibi duruyordu. Hatta Kıratlı, geçtiğimiz ay "beklentilerinin çok yüksek" olduğunu açıklamıştı.

Bu mesele böylece kapanmış ve bu ikilinin bir kez daha barışma ihtimali yokmuş gibi duruyordu. Hatta Kıratlı, geçtiğimiz ay "beklentilerinin çok yüksek" olduğunu açıklamıştı.

Benim hayatımda olan erkek, nerede nasıl davranacağını bilen birisidir zaten. Bencil ve ukala kişilerden hiç hoşlanmam” ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için Kıratlı'nın "yüksek beklentilerinden" de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında maziye gömülmüş gibi yorumlanan ikili Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında maziye gömülmüş gibi yorumlanan ikili Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Mehmet Üstündağ, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden barıştığını, bir süredir de sevgili olduklarını iddia etti.

Mehmet Üstündağ, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden barıştığını, bir süredir de sevgili olduklarını iddia etti.

'Yeniden evlenirler mi bilemiyorum' dedi ama bu ikili yine aşka düşmeyi başardıysa üçüncü düğün de yakındır herhalde! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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