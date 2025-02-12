Estetik Öncesi Yüzünü Black Mirror Evreninde Gibi 3D Maskelere Döktüren Damla Altun Yeni Burnunu Gururla Sundu
Estetik Öncesi Yüzünü Black Mirror Evreninde Gibi 3D Maskelere Döktüren Damla Altun Yeni Burnunu Gururla Sundu
Geçtiğimiz günlerde burun estetiği yaptırmaya karar veren sosyal medya fenomeni Damla Altun, estetik öncesi yaptırdığı ilginç prosedürle gündeme gelmişti.
Black Mirror evreninde yaşıyormuşuzcasına yüzünü 3D maskelere döktüren ve yeni burnunun nasıl gözükeceği hakkında önden fikir sahibi olmayı tercih eden Altun, goygoycuların diline de fena düşmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde ateli çıkan Damla Altun, uğruna detaylı plan programlar yaptığı yeni burnunu gururla sundu!
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"Influencer" denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Damla Altun, hayatımıza YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla girmiş, kısa sürede de büyük bir hayran kitlesi edinmişti.
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Zaman zaman enteresan açıklamaları ve harcalamalarıyla magazin gündemine oturan Damla Altun, geçtiğimiz günlerde de burun estetiği öncesi yaptırdığı prosedürle dikkat çekmişti.
Estetik kararı sonrası işini garantiye almak için yüzünün üç farklı 3D maskesini yaptıran ve yeni burnunu uygulamalı olarak deneyen Altun, dillere fena düşmüştü.
Atelinin çıkacağını duyuran Damla Altun, geçtiğimiz saatlerde yeni burnunu gururla sundu!
Sizden estetik öncesi haline son bir kez bakmanızı rica ediyoruz. Yeni burnu oldukça doğal fakat yine de yüzünü epey değiştirmiş gibi gözüküyor.
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Hazırsanız; Damla Altun ve yeni burnunu sunarız. Ne diyorsunuz? Sizce değmiş mi bu kadar uğraşa çabaya? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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