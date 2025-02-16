Karşılığı Ağır Oldu: Bahar Candan Kendisi ve Ablasıyla Dalga Geçen Dilan Polat'ı Resmen Yerin Dibine Soktu!
Karşılığı Ağır Oldu: Bahar Candan Kendisi ve Ablasıyla Dalga Geçen Dilan Polat'ı Resmen Yerin Dibine Soktu!
9 aylık cezaevi sürecinin ardından sosyal medyaya eskisinden de aktif olmak üzere geri dönen Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde ilk kez koğuş arkadaşları Nihal ve Bahar Candan hakkında konuşmuştu.
Candan kardeşlerin konuşmasını taklit ederek büyük dalga geçen Dilan Polat'ın alayının karşılığı alır oldu! Kendisine laf atıldığını fark eden Bahar Candan, Dilan'a hiç acımadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat 9 aylık bir cezaevi sürecinin ardından sosyal medyaya tam gaz geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her gün başka bir "abartı" hareketi, kaosu ve açıklamasıyla gündeme oturan Dilan Polat yine günde 50-60 hikaye atmaya başladı, en son da Banu Parlak davasından beraat aldığı için keyfi pek yerindeydi.
Tam da o gece ilk defa 9 ay boyunca kendisiyle beraber içeride olan koğuş arkadaşları Bahar ve Nihal Candan'a fena salladı.
Dilan'ın alayının karşılığı oldu! Kendisini taklit ettiğini görür görmez harekete geçen Bahar Candan...👇
Dilan Polat'ın kendisini taklit ettiği videoyu paylaşıp "En yaşlı fanım" notunu ekledi...😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de üstüne Dilan Polat'tan gelen "zeytin dalı" havasındaki mesajı ifşalayıp "Sal beni yaşlı fanım" yazdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın