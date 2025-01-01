Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan Tarafından Isırılan Fenomen "Ne Meme Dostum" Diyerek Çekime Devam Etti!

'Hadi gidelim çocuklar. Az önce elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldık.

Hadi gidelim. Benim bacağım bitti. Ne meme, dostum!' diyen Humplett arkadaşları da dahil herkesi şaşırttı.

Üstelik sözlerine, 'GG (iyi oyun) Kabuğu soyuyordum ve bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan bacağımı ısırdı, yani. Bacaktan mı? Ow' diyerek devam etti.

Arkadaşları, 'Tamam, peki' dese de o 'Önce birkaç fotoğrafını çekelim. Yani, zaten işimiz bitti. Harika yılan! Büyük elmas sırtlı çıngıraklı yılan, GG (iyi oyun)!

Oh, evet! Bu en kötü şey. Florida'da ısırılmak.' diyerek çekime devam etti.