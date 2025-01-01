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Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan Tarafından Isırılan Fenomen "Ne Meme Dostum" Diyerek Çekime Devam Etti!

Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan Tarafından Isırılan Fenomen "Ne Meme Dostum" Diyerek Çekime Devam Etti!

Sosyal Medya Fenomeni
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 14:57

Yaban hayatı sosyal medya fenomeni olan 25 yaşındaki David Humphlett, çekim yaparken elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük elmas sırtlı çıngıraklı yılan ısırığı olduğu iddia edilen ısırık sonrası ünlü fenomenin 'Ne meme, dostum!' diyerek fotoğraf çekmeye devam etmek istemesi dikkat çekti. Humphlett'e şimdiye kadar 88 şişe antivenom verdi ve durumu hala bir hayli kritik. 

İşte, detaylar... 

Kaynak

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Sosyal medyada dikkat çeken yaban hayatı fenomeni David Humplett, 18 Aralık'ta Shired Adası'ndaki bir yol kenarında ormanda arkadaşları ile birlikte dolaşırken, son derece zehirli bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı.

Sosyal medyada dikkat çeken yaban hayatı fenomeni David Humplett, 18 Aralık'ta Shired Adası'ndaki bir yol kenarında ormanda arkadaşları ile birlikte dolaşırken, son derece zehirli bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı.

O anları kameraya kaydeden fenomenin sakin tavırları ve 'Ne meme dostum!' diyerek çekime devam ettiği görüldü.

Doğanın şakası olmadığını bir kez daha gördük, ancak ünlü fenomen Humplett olayın büyüklüğünü adeta bir oyuna çevirdi ve yılana "GG (iyi oyun)" dedi!

Doğanın şakası olmadığını bir kez daha gördük, ancak ünlü fenomen Humplett olayın büyüklüğünü adeta bir oyuna çevirdi ve yılana "GG (iyi oyun)" dedi!

'Hadi gidelim çocuklar. Az önce elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldık.

Hadi gidelim. Benim bacağım bitti. Ne meme, dostum!' diyen Humplett arkadaşları da dahil herkesi şaşırttı. 

Üstelik sözlerine, 'GG (iyi oyun) Kabuğu soyuyordum ve bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan bacağımı ısırdı, yani. Bacaktan mı? Ow' diyerek devam etti. 

Arkadaşları, 'Tamam, peki' dese de o 'Önce birkaç fotoğrafını çekelim. Yani, zaten işimiz bitti. Harika yılan! Büyük elmas sırtlı çıngıraklı yılan, GG (iyi oyun)!

Oh, evet! Bu en kötü şey. Florida'da ısırılmak.' diyerek çekime devam etti.

Humplett, hastanede çekilen videosunda ise kaydı bitirdikten sonra hastaneye gelene kadarki süreçte yaşadıklarını ve tedavisinin nasıl başladığını anlattı.

Humplett, hastanede çekilen videosunda ise kaydı bitirdikten sonra hastaneye gelene kadarki süreçte yaşadıklarını ve tedavisinin nasıl başladığını anlattı.

'Kaydı bitirdiğimde. Hemen arabaya geri döndüm, anafilaktik şok geçirdiğimi düşünerek yürümeye başladım. Tüm vücudum uyuşmuş bir şekildeydi, bu durum bacağımın ucuna doğru yöneldi. Bacağımın patlayacağını düşündüm, hâlâ patlıyor gibi.

Arabayı en yakın ambulans istasyonuna 30 dakika sürdüm. Oradan helikopter pistine götürüldüm, helikopterle UF Health Shands Hastanesi'ne getirildim. Şu anda burada tedavi görüyorum. İlk 10 şişe antivenomumu aldım. Şişlik hâlâ kötüleşiyor, bu yüzden daha fazlasına ihtiyacım var. Ne kadar kötü olduğunu söylemek zor ama bacağım morarmaya başlıyor.' diyerek yaşadığı aslında korku dolu olan anları hastane yatağında dile getirdi.

Çekimi yapan kişinin, "Kameraya ne söylemek istiyorsun?" sözleri üzerine korktuğu daha net anlaşılan fenomen: "Umarım ölmem!" dedi.

Çekimi yapan kişinin, "Kameraya ne söylemek istiyorsun?" sözleri üzerine korktuğu daha net anlaşılan fenomen: "Umarım ölmem!" dedi.

Fenomen Humplett, 'Öleceğimden korkuyorum ama umarım ölmem.' dedikten sonra bacağının son hali de görüntüye yansıdı.

İşte, David Humplett'e olanlar ve hastaneden gelen ilk görüntüler 👇

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Doktorlar bacağına enjekte edilen panzehir (antivenom) şişesinin sayısının 88'e ulaştığını söyledi. Humplett, hâlâ bacağındaki geçmeyen morlukla hastanede tedavi edilirken, tedavinin maliyetinin ise 1.5 milyon doları aştığı iddia edildi.

Doktorlar bacağına enjekte edilen panzehir (antivenom) şişesinin sayısının 88'e ulaştığını söyledi. Humplett, hâlâ bacağındaki geçmeyen morlukla hastanede tedavi edilirken, tedavinin maliyetinin ise 1.5 milyon doları aştığı iddia edildi.

WCJB'ye göre Humplett'in eşi Emma Rynear, 'İçten içe panikliyorum ama dışarıdan ona 'İyi olacaksın' diye güvence veriyorum' dedi. Sosyal geniş bir hayran kitlesi olan Humplett'e tepkiler de gecikmedi. 

İşte, sosyal medyanın yaşananlara tepkisi! 👇

Psikolojik inceleme iyi olabilir 👇

Psikolojik inceleme iyi olabilir 👇
twitter.com

"Zaten işimiz bitti." 👇

"Zaten işimiz bitti." 👇
twitter.com

'Bu, hata yaptıktan sonra verilecek doğru cevaptır. Yani ağlamak, üzülmek veya başka bir şey hissetmek için hiçbir sebep yok; sadece kaderinizi kabullenin.'

"Acaba bilinçaltında bu tepkileri mi sergiliyoruz?" 👇

"Acaba bilinçaltında bu tepkileri mi sergiliyoruz?" 👇
twitter.com

'Tehlike tam karşınızdayken ilginç tepkiler! İnsan zihni büyüleyici bir şey. Acaba bilinçaltında bu tepkileri mi sergiliyoruz? '

"Bu nesil mahvolmaya mahkum 🤦♂️🤦♂️" 👇

"Bu nesil mahvolmaya mahkum 🤦♂️🤦♂️" 👇
twitter.com

'Adam bir çıngıraklı yılan tarafından ısırılıyor, bunu kaydediyor ve 'iyi oyun, ben bittim' diyor. Bu nesil mahvolmaya mahkum '

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Günümüz dünyasında sorun bu. Her şey filme alınmalı! İnsanlar çok fazla ilgi istiyor." 👇

Günümüz dünyasında sorun bu. Her şey filme alınmalı! İnsanlar çok fazla ilgi istiyor." 👇
twitter.com

'Umarım tamamen iyileşir. Ama günümüz dünyasında sorun bu. Her şey filme alınmalı, tehlikeli bir senaryoda bile. İnsanlar çok fazla ilgi istiyor. Hayatlarını riske atıyorlar. Üzücü.'

"Elit statüye ulaşmak için yalnızca bir şansınızın olduğu bir dünyada..." 👇

"Elit statüye ulaşmak için yalnızca bir şansınızın olduğu bir dünyada..." 👇
twitter.com

'Elit statüye ulaşmak için yalnızca bir şansınızın olduğu bir dünyada, başarısız olduğunuzda bu adam olursunuz'

"Arkadaşlarının tepkisi!" 👇

"Arkadaşlarının tepkisi!" 👇
twitter.com

Faturaları biz de merak ediyoruz! 👇

Faturaları biz de merak ediyoruz! 👇
twitter.com

"İçerik için gerçekten her şeyi yapacaklar" 👇

"İçerik için gerçekten her şeyi yapacaklar" 👇
twitter.com
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"Bu 8' ila 10'luk bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan olabilir" 👇

"Bu 8' ila 10'luk bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan olabilir" 👇
twitter.com

'Bu 8' ila 10'luk bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan olabilir gibi görünüyor. Hayatımda gördüğüm en büyük elmas sırtlı çıngıraklı yılan  yılanlarından biri.'

"GG ifadesinin şimdiye kadarki en kötü kullanımı olabilir." 👇

"GG ifadesinin şimdiye kadarki en kötü kullanımı olabilir." 👇
twitter.com

'Hepsini duymadım, bu yüzden kesin bir şey söyleyemem ama bu, 'GG' ifadesinin şimdiye kadarki en kötü kullanımı olabilir.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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