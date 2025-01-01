Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan Tarafından Isırılan Fenomen "Ne Meme Dostum" Diyerek Çekime Devam Etti!
Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan Tarafından Isırılan Fenomen "Ne Meme Dostum" Diyerek Çekime Devam Etti!
Yaban hayatı sosyal medya fenomeni olan 25 yaşındaki David Humphlett, çekim yaparken elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük elmas sırtlı çıngıraklı yılan ısırığı olduğu iddia edilen ısırık sonrası ünlü fenomenin 'Ne meme, dostum!' diyerek fotoğraf çekmeye devam etmek istemesi dikkat çekti. Humphlett'e şimdiye kadar 88 şişe antivenom verdi ve durumu hala bir hayli kritik.
İşte, detaylar...
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Sosyal medyada dikkat çeken yaban hayatı fenomeni David Humplett, 18 Aralık'ta Shired Adası'ndaki bir yol kenarında ormanda arkadaşları ile birlikte dolaşırken, son derece zehirli bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı.
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Doğanın şakası olmadığını bir kez daha gördük, ancak ünlü fenomen Humplett olayın büyüklüğünü adeta bir oyuna çevirdi ve yılana "GG (iyi oyun)" dedi!
Humplett, hastanede çekilen videosunda ise kaydı bitirdikten sonra hastaneye gelene kadarki süreçte yaşadıklarını ve tedavisinin nasıl başladığını anlattı.
Çekimi yapan kişinin, "Kameraya ne söylemek istiyorsun?" sözleri üzerine korktuğu daha net anlaşılan fenomen: "Umarım ölmem!" dedi.
İşte, David Humplett'e olanlar ve hastaneden gelen ilk görüntüler 👇
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Doktorlar bacağına enjekte edilen panzehir (antivenom) şişesinin sayısının 88'e ulaştığını söyledi. Humplett, hâlâ bacağındaki geçmeyen morlukla hastanede tedavi edilirken, tedavinin maliyetinin ise 1.5 milyon doları aştığı iddia edildi.
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"Bu 8' ila 10'luk bir elmas sırtlı çıngıraklı yılan olabilir" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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