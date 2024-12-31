Fotoğraf mı Resim mi? İlk Bakışta Gerçeğinden Ayırt Edemeyeceğiniz Hiperrealist Resimlerle Sanat Turu

1970'li yıllarda ortaya çıkan bu göz alıcı sanat akımı, pek çok kişi tarafından 'soyut imgeler' bulunmaması nedeniyle eleştirilse ve sanat olup olmadığı tartışılsa da hiperrealizmde ressamların ve heykeltraşların ortaya çıkardıkları eserler görülmeye değer.

Hiperrealist resimler, büyüleyici bir gerçeklikle adeta yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf kalitesini anımsatıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen resimlerde anlatılan hikaye ise gerçek olmak zorunda değil. Sanatçılar, hiperrealist resimlerinde 1960’lı yıllarda ortaya çıkan fotorealizmden farklı olarak yorumunu da katabiliyor.