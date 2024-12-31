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Fotoğraf mı Resim mi? İlk Bakışta Gerçeğinden Ayırt Edemeyeceğiniz Hiperrealist Resimlerle Sanat Turu

Fotoğraf mı Resim mi? İlk Bakışta Gerçeğinden Ayırt Edemeyeceğiniz Hiperrealist Resimlerle Sanat Turu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 11:53

Fotoğraf karelerinden ayırt edemeyeceğiniz hiperrealist resimler sizi büyüleyecek! Yetenekli sanatçıların göz alıcı eserleriyle keyifli bir sanat yolculuğuna çıkmak üzeresiniz. 1970'li yıllarda hayatımıza giren hiperrealizm bilinen sanat akımlarından farklı ve benzersiz bir deneyim sunacak. Her resimde bambaşka bir deneyim yaşamaya hazır olun. 

İşte, başlıyoruz... 

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En seni sanat akımları arasında yer alan hiperrealizm, geçeğin sanata birebir yansıması ile ortaya çıkar!

En seni sanat akımları arasında yer alan hiperrealizm, geçeğin sanata birebir yansıması ile ortaya çıkar!

1970'li yıllarda ortaya çıkan bu göz alıcı sanat akımı, pek çok kişi tarafından 'soyut imgeler' bulunmaması nedeniyle eleştirilse ve sanat olup olmadığı tartışılsa da hiperrealizmde ressamların ve heykeltraşların ortaya çıkardıkları eserler görülmeye değer. 

Hiperrealist resimler, büyüleyici bir gerçeklikle adeta yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf kalitesini anımsatıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen resimlerde anlatılan hikaye ise gerçek olmak zorunda değil. Sanatçılar, hiperrealist resimlerinde 1960’lı yıllarda ortaya çıkan fotorealizmden farklı olarak yorumunu da katabiliyor.

1. İlk sırada ressam Johannes Wessmark'ın Acrylic Works 11'de Mansiyon (Şeref) Ödülü'ne layık görülen eşsiz eseri var.

1. İlk sırada ressam Johannes Wessmark'ın Acrylic Works 11'de Mansiyon (Şeref) Ödülü'ne layık görülen eşsiz eseri var.

2. Çağdaş sanatın en beğenilen sanatçılarından biri olan Leng Jun de dünyanın en gerçekçi kabul edilen portreleri arasında gösterilen eserleriyle tanınıyor.

2. Çağdaş sanatın en beğenilen sanatçılarından biri olan Leng Jun de dünyanın en gerçekçi kabul edilen portreleri arasında gösterilen eserleriyle tanınıyor.

3. Bir resim de fırça darbeleriyle şaheserler yarayan ressam Alyssa Monks'dan

3. Bir resim de fırça darbeleriyle şaheserler yarayan ressam Alyssa Monks'dan

4. Sörfçülük hayatından ilham alan Amerikalı sanatçı Ran Ortner, denizin en etkileyici hallerini gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde çiziyor.

4. Sörfçülük hayatından ilham alan Amerikalı sanatçı Ran Ortner, denizin en etkileyici hallerini gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde çiziyor.
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5. Gregory Thielker'in eseriyle yolda olduğunuzu hisseceksiniz

5. Gregory Thielker'in eseriyle yolda olduğunuzu hisseceksiniz

6. Gottfried Helnwein'ın tuval üzerine yağlıboya çalışmasında küçük kızın gözlerindeki hikaye...

6. Gottfried Helnwein'ın tuval üzerine yağlıboya çalışmasında küçük kızın gözlerindeki hikaye...

7. Tüm sadeliği ve güzelliğiyle sırada Yigal Ozeri'nin eseri yer alıyor.

7. Tüm sadeliği ve güzelliğiyle sırada Yigal Ozeri'nin eseri yer alıyor.

8. Güneş'in altın rengi saçlardaki parlamasını bir de Fernando Saenz Pedrosa'nın kaleminden görmelisiniz.

8. Güneş'in altın rengi saçlardaki parlamasını bir de Fernando Saenz Pedrosa'nın kaleminden görmelisiniz.

9. "20. yüzyılın Caravaggio'su" olarak bilinen Luciano Ventrone eserine bakıyorsunuz.

9. "20. yüzyılın Caravaggio'su" olarak bilinen Luciano Ventrone eserine bakıyorsunuz.
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10. "Cephenin ardındaki gerçeği yakalamaya çalışmakla takıntılı" olduğunu söyleyen ressam Philipp Weber'in gerçek ötesi tablosu!

10. "Cephenin ardındaki gerçeği yakalamaya çalışmakla takıntılı" olduğunu söyleyen ressam Philipp Weber'in gerçek ötesi tablosu!

11. Ivan Pili'nin en ünlü tablosu!

11. Ivan Pili'nin en ünlü tablosu!

12. Şehirleri yeniden canlandıran Nathan Walsh'ın bakış açısıyla New York

12. Şehirleri yeniden canlandıran Nathan Walsh'ın bakış açısıyla New York

13. Ödüllü Sanatçı Eddy Ochieng, yüzümüzdeki her bir çizginin derin manasını gözler önüne seriyor adeta...

13. Ödüllü Sanatçı Eddy Ochieng, yüzümüzdeki her bir çizginin derin manasını gözler önüne seriyor adeta...

14. Kendine has tarzı ile sizi şaşırtacak olan Robin Eley'e ait bir yağlıboya tablosu!

14. Kendine has tarzı ile sizi şaşırtacak olan Robin Eley'e ait bir yağlıboya tablosu!
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15. Günlük hayatta kullandığımız metal nesnelerin hiperrealistik kalem çizimleriyle yeniden yaratan Japon sanatçı Kohei Ohmori

15. Günlük hayatta kullandığımız metal nesnelerin hiperrealistik kalem çizimleriyle yeniden yaratan Japon sanatçı Kohei Ohmori

16. Iman Maleki'nin "denizle baş başa" tablosu ise 2008 yılında çizildi.

16. Iman Maleki'nin "denizle baş başa" tablosu ise 2008 yılında çizildi.

17. Oda ve Kit King'in yağlıboya tablosunda gerçekliğin içindeki hayali görüyor musunuz?

17. Oda ve Kit King'in yağlıboya tablosunda gerçekliğin içindeki hayali görüyor musunuz?

18. İtalyan ressam Marco Grassi, hiperrealizm yani Türkçe adıyla "fotorealizm" akımının enleri arasında!

18. İtalyan ressam Marco Grassi, hiperrealizm yani Türkçe adıyla "fotorealizm" akımının enleri arasında!

19. İspanya'nın Bask Bölgesi'nde yaşayan figüratif ressam Javier Arizabalo'nun yağlıboya tablolarına hayran olmamak de mümkün değil.

19. İspanya'nın Bask Bölgesi'nde yaşayan figüratif ressam Javier Arizabalo'nun yağlıboya tablolarına hayran olmamak de mümkün değil.
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20. "Direnişi Kutsayın" adlı Philipp Weber eseri ile tamamlıyoruz sanat turumuzu!

20. "Direnişi Kutsayın" adlı Philipp Weber eseri ile tamamlıyoruz sanat turumuzu!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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