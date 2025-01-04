Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Ziyafete hazır olun! Lüks ve pahalı restoranların, müşterilerini şaşırtan sunumları ile 'sunum nasıl olmaz?' göreceksiniz. Ama şimdiden söyleyelim bazı sunumlar midenizi zorlayabilir, iştahınızı kapatabilir... Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 benzersiz sunum arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Renk paleti önemli: Sunum dediğin göze de hitap edecek tabii...
2. Doğanın zarafeti iştah açabilir ama bu çiçeğin yenmediği aşikar!
3. Açıklaması zor... Tabak mı kalmamıştı acaba?
4. Yediğiniz en eğlenceli sandviç bu olacak!
5. Ev konforunda restoran lezzetti diyebilir miyiz?
6. Simitin lezzetli olduğuna eminiz, ama neden askıda olduğunu sormayın!
7. Gözlerinize inanamıyor olabilirsiniz! Fakat gerçek...
8. Sebze ve meyveler tazeliğini kaybetmeden sofranızda...
9. Noddle olduğunu düşünebilirsiniz ama bu bir kokteyl!
10. İşte beklenen ziyafet...
11. Köfte sunumu için doğru bir seçim mi bilemedik!
12. Kesme tahtasında bir sunum daha görmeden gitmenize gönlümüz razı olmadı.
13. Yeni fobi yükleniyor: Gelin hanımlar catering şirketini dikkatli seçin!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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