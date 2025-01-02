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Ülkeri Birbirinden Ayıran En Özel Sınırlar! Kimilerini Doğa Ayırmış Kimilerini Bir Adımlık Mesafe

Ülkeri Birbirinden Ayıran En Özel Sınırlar! Kimilerini Doğa Ayırmış Kimilerini Bir Adımlık Mesafe

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 23:52

Ülkeleri birbirinden ayıran sınırlara yolculuk yapıyoruz! Bu sınırlarda duvarlar yok, çit yok ve hatta kimilerinde denetim bile yok. Dünyanın en yüksek sınır kapısından doğanın ayırdığı ülkelere gidiyoruz... Kimi zaman insanlar anlaşma sağlayıp paylaşamasa da doğa bu toprakları kendiliğinden ayırmayı başarmış gibi görünüyor. 

İşte, dünyanın dört bir yanındaki sınır kapıları... 

Kaynak

1. Hindistan - Nepal

1. Hindistan - Nepal

Nepal ile Hindistan arasında doğal bir sınır oluşturan Mahakali Nehri'ne bakıyorsunuz. Üstelik iki ülke arasında Mahakali Nehri'nden başka doğal sınırlar da bulunmaktadır. Bunlar, Kosi Nehri ve Gandak Nehri'dir. Ancak sınırların tamamı nehirlerle belirlenmiş değildir.

2. Çin - Nepal

2. Çin - Nepal

Nepal'in sıra dışı sınırlarından bir diğeri de Everest Dağı'nın zirvesinden geçmektedir. Nepal ve Çin (Tibet Özerk Bölgesi) arasındaki sınırda yer alan zirve, aynı zamanda dünyanın en yüksek sınır kapısıdır. 

Everest'in güney yamacı Nepal, kuzey yamacı ise Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndedir.

3. Fas - Cezayir

3. Fas - Cezayir

Fas ve Cezayir sınırı, yaklaşık 1.900 kilometre uzunluğundadır. Sahra Çölü'nün kuzeybatı kısmını kapsayan sınır, çöller, dağlar ve platolardan oluşur. Batı Sahra meselesi yüzünden iki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle sınır 1994 yılından beri kapalıdır.

4. Malezya - Endonezya

4. Malezya - Endonezya

Malezya ile Endonezya arasındaki bu sınır biraz şaşırtmış olabilir. Ancak burası gördüğünüz gibi bir ev! Evin avlu, teras, oturma odası ve yatak odası Endonezya'nın Kuzey Kalimantan Eyaleti, Nunukan Naipliği, Merkez Sebatik Bölgesi'ndeki Aji Kuning köyü sınırları içerisinde. Oturma odası, yemek odası ve mutfak ise komşu ülke olan Malezya'da! 

2016 yılında keşfedilen ev kısa zamanda popüler oldu, evin sahipleri Mangapara ve Hasida çifti artık evde yaşamıyor. Çünkü ziyaretçi akınına uğrayan ev yıllar içerisinde turistik bir mekana dönüştü.

5. İtalya - Vatikan

5. İtalya - Vatikan

1929 Lateran Antlaşması ile bağımsız bir devlet haline gelen Vatikan ile İtalya arasındaki kara sınırı 3,2 kilometre uzunluğundadır. Hatta Vatikan Şehri, Roma'nın içerisindedir ve Vatikan dünyanın en küçük bağımsız devletidir.

6. Guatemala - Meksika

6. Guatemala - Meksika

Duvarlarla değil sularla ayrılmış bir sınır daha Guatemala - Meksika sınırı! Sınırın sol tarafı Guatemal, sağ tarafı ise Lagunas de Montebello Ulusal Parkı yani Meksika yer alıyor.

7. Belçika - Hollanda

7. Belçika - Hollanda

Ülkeleri birbirinden ayıran sınırlar arasında belki de en ilginci Belçika ile Hollanda sınırı! Zira iki ülke arasındaki sınır biraz karmaşık ve iç içe geçmiş halde. 

1831 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını ilan eden Belçika'da sınırlar sokak ortalarındaki çizgilerle belirleniyor.

Kasabada yaşayanlar bir adımla ülke değiştiriyor: B yazan taraf Belçika, NL yazan taraf ise Hollanda!

Kasabada yaşayanlar bir adımla ülke değiştiriyor: B yazan taraf Belçika, NL yazan taraf ise Hollanda!

Bazı sınırların evlerin ve binaların içlerinden geçtiğini de söylemeliyiz. Yan yana iş yerleri ve evlerde farklı kurallar ve düzen söz konusu olabiliyor.

8. Arjantin - Paraguay ve Brezilya

8. Arjantin - Paraguay ve Brezilya

Parana Nehri'ne hoş geldiniz! Iguazu Nehri ile Parana Nehri'nin birleştiği alanda ülkeler birbirinden ayrılır. Bu birleşimden önce Iguazu Şelalesi oluşur, Arjantin - Paraguay ve Brezilya arasında ise eşsiz bir manzara ile yollar adeta ayrılır!

9. Meksika - ABD

9. Meksika - ABD

Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırı, yıllık yaklaşık 350 milyon belgeli geçiş ile dünyanın en çok geçiş olan sınırıdır. Ayrıca dünyada iki ülkeyi ayıran en uzun 10. sınırdır ve kıta sınırı toplam 3.145 kilometredir.

Meksika ile Amerika arasındaki yer yer çitler yer yer de duvarla ayrılan sınır, yasa dışı göçler ve kaçakçılık gibi konularla da sık sık gündeme gelmektedir!

Meksika ile Amerika arasındaki yer yer çitler yer yer de duvarla ayrılan sınır, yasa dışı göçler ve kaçakçılık gibi konularla da sık sık gündeme gelmektedir!

10. Çin - Macau

10. Çin - Macau

Sırada dünyanın deniz üzerine inşa edilen en uzun köprüsü olma özelliğine sahip 'Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü' var. Toplam 55 kilometre uzunluğundaki köprünün 32 kilometresi deniz üzerinden inşa edildi. Bu uzunlukla meşhur Golden Gate Köprüsü'nden yaklaşık 20 kat uzun olan köprü, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge olan Macau Adası ile Çin anakarasını birbirine bağlıyor.

11. Hindistan - Pakistan

11. Hindistan - Pakistan

1947 yılında iki ülke bölünse de Keran bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında hâlâ süregelen Cammu ve Keşmir sorununun bir parçasıdır. 

Kishanganga Nehri ile ayrılan bölge, Hindistan'ın Keran'ı yani günümüzde Jammu ve Kashmir Birlik Toprağı içerisindeki bölümü ile Pakistan'ın Keran'ı yani günümüzde Azad Keşmir'dir!

12. Nijerya - Kamerun

12. Nijerya - Kamerun

Nijerya'yı Kamerun'a bağlayan milyonlarca dolarlık köprü! 44 milyon dolardan fazla değere sahip köprünün her iki tarafında, yani; Cross River'daki Etung yerel yönetim bölgesindeki Mfum topluluğuda ve Kamerun tarafındaki Ekok topluluğunda sınır karakolu bulunuyor.

13. Gine - Liberya - Fildişi Sahili

13. Gine - Liberya - Fildişi Sahili

Batı Afrika'da birbirine komşu olan Gine, Liberya ve Fildişi Sahili, ormanlık ve dağlık bölgede kesişiyor. Gine ve Fildişi Sahili sınırını Nimba Dağları ayırır. Gine ile Liberya, Fildişi Sahili ile Liberya sınırları boyunca bir de Mano Nehri uzanır.

14. Portekiz - İspanya

14. Portekiz - İspanya

1297 yılında Alcañices Antlaşması ile ayrılan Portekiz ve İspanya, Avrupa'nın en eski ve en uzun kara sınırlarından birine sahiptir. Yolun bir yanı Portekiz, bir yanı İspanya...

15. Kanada - Amerika

15. Kanada - Amerika

Kanada ile Amerika arasındaki 2 bin kilometreden uzun bu sınır belki de dünyada en güzel manzaraya sahip sınırlardan biri olabilir! İki ülke arasındaki sınır, insan eliyle ormansızlaştırılarak belirlenmiştir.

16. Finlandiya - İsveç

16. Finlandiya - İsveç

Fazla söze gerek yok dünyanın belki de en barışçıl ve sevgi dolu sınırındayız, Finlandiya ve İsveç!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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