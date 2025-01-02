Ülkeri Birbirinden Ayıran En Özel Sınırlar! Kimilerini Doğa Ayırmış Kimilerini Bir Adımlık Mesafe
Ülkeri Birbirinden Ayıran En Özel Sınırlar! Kimilerini Doğa Ayırmış Kimilerini Bir Adımlık Mesafe
Ülkeleri birbirinden ayıran sınırlara yolculuk yapıyoruz! Bu sınırlarda duvarlar yok, çit yok ve hatta kimilerinde denetim bile yok. Dünyanın en yüksek sınır kapısından doğanın ayırdığı ülkelere gidiyoruz... Kimi zaman insanlar anlaşma sağlayıp paylaşamasa da doğa bu toprakları kendiliğinden ayırmayı başarmış gibi görünüyor.
İşte, dünyanın dört bir yanındaki sınır kapıları...
1. Hindistan - Nepal
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2. Çin - Nepal
3. Fas - Cezayir
4. Malezya - Endonezya
5. İtalya - Vatikan
6. Guatemala - Meksika
7. Belçika - Hollanda
Kasabada yaşayanlar bir adımla ülke değiştiriyor: B yazan taraf Belçika, NL yazan taraf ise Hollanda!
8. Arjantin - Paraguay ve Brezilya
9. Meksika - ABD
Meksika ile Amerika arasındaki yer yer çitler yer yer de duvarla ayrılan sınır, yasa dışı göçler ve kaçakçılık gibi konularla da sık sık gündeme gelmektedir!
10. Çin - Macau
11. Hindistan - Pakistan
12. Nijerya - Kamerun
13. Gine - Liberya - Fildişi Sahili
14. Portekiz - İspanya
15. Kanada - Amerika
16. Finlandiya - İsveç
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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