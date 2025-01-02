Ülkeri Birbirinden Ayıran En Özel Sınırlar! Kimilerini Doğa Ayırmış Kimilerini Bir Adımlık Mesafe

Malezya ile Endonezya arasındaki bu sınır biraz şaşırtmış olabilir. Ancak burası gördüğünüz gibi bir ev! Evin avlu, teras, oturma odası ve yatak odası Endonezya'nın Kuzey Kalimantan Eyaleti, Nunukan Naipliği, Merkez Sebatik Bölgesi'ndeki Aji Kuning köyü sınırları içerisinde. Oturma odası, yemek odası ve mutfak ise komşu ülke olan Malezya'da!

2016 yılında keşfedilen ev kısa zamanda popüler oldu, evin sahipleri Mangapara ve Hasida çifti artık evde yaşamıyor. Çünkü ziyaretçi akınına uğrayan ev yıllar içerisinde turistik bir mekana dönüştü.