Sanat İçinde Sanat! Eşsiz Van Gogh Tablolarından Mexico City'e Yolculuk
Sanat İçinde Sanat! Eşsiz Van Gogh Tablolarından Mexico City'e Yolculuk
Dünyaca ünlü Hollandalı ard izlenimci ressam Vincent Willem van Gogh'un eserlerini bilmeyen yoktur! Van Gogh'un dünyayı bambaşka bir gözden görmemizi sağlayan 860 yağlı boya tablosu ile birlikte 2.100 kadar resmi ve çizimi bulunuyor. Peki, size 'Van Gogh tablolarına yolculuk yapıyoruz?' desek ne dediniz.
Meksikalı mühendis ve fotoğrafçı Cizza Bernal'ın Vincent van Gogh'un eserlerini canlandırdığı projesine hayran olacaksınız!
Hazırsanız, sanat yolculuğumuz başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bildiğiniz gibi natürmortlara ve yerel manzaralara yeni bir yaklaşım getiren Van Gogh, Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve etkili isimleri arasında yerini alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldızlı Gece, Ayçiçekleri, Arles'daki Yatak Odası, Dr. Gachet'nin Portresi, Keder... Artık, Van Gogh'un dünyayı her seferinde farklı bir gözle görmemizi sağlayan eşsiz eserlerine yolculuk yapabiliriz.
Gelin, Meksikalı mühendis ve fotoğrafçı Cizza Bernal'ın Mexico City'deki simgesel mekanların fotoğraflarını Vincent van Gogh'un eserlerinin stiliyle birleştirdiği göz alıcı projeye birlikte göz atalım.
Mexico City 'deki Chapultepec parkındaki büyük gölü hiç böyle görmediniz 👇
Mexico City'nin en önemli opera binası El Palacio de Bellas Artes 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mexico City'nin tarihi merkezi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın